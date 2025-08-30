Asesinan a expresidente del Parlamento de Ucrania: esto se sabe

Andrii Parubii, expresidente del parlamento de Ucrania y quien fue protagonista en las protestas proeuropeas de 2014, fue asesinado este sábado 30 de agosto en Leópolis, oeste de Ucrania.

Parubii fue presidente del parlamento entre 2016 y 2019. Su nombre empezó a dar de qué hablar en 2004, cuando hizo parte de la llamada Revolución Naranja. Una década después, fue clave en las manifestaciones de Maidán, en las que fue el comandante de los grupos de autodefensa.

¿Quién era Andrii Parubii?

Estas protestas tenían como propósito lograr un acercamiento a Europa y una independencia del Kremlin. Dado su impacto, hicieron que el presidente de aquel momento, Viktor Yanukovich, abandonara el poder y huyera a Rusia. Meses después, Parubii fue secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubii en el acto”, indicó la Fiscalía del país europeo. La información preliminar apunta que el responsable huyó y se espera que en poco tiempo se logre identificarlo.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, calificó este hecho como un horrible asesinato y pidió que las fuerzas se desplieguen correctamente para esclarecer el hecho lo más pronto posible.

Asesino llegó vestido como repartidor

“Desgraciadamente, el crimen fue planificado minuciosamente”, declaró el mandatario. El expresidente del parlamento estaba en la lista de las personas más buscadas por las autoridades rusas.

Por su parte, el jefe de inteligencia militar, Kirilo Budanov, puso sobre la mesa de que Rusia haya tenido que ver con este homicidio. A través de un mensaje en Telegram, afirmó que Parubii fue asesinado por “las balas del enemigo”, término que se usa para referirse al país vecino.

Con respecto al sospechoso, se supo que aparentaba ser un repartidor. Llegó al lugar en una bicicleta eléctrica y desenfundó el arma.

Ruslán Stefanchuk, presidente actual del parlamento ucraniano, se pronunció: “Dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”.