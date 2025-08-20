CANAL RCN
Internacional

Viral: mercenarios colombianos fueron humillados por soldados del Ejército de Ucrania

En redes sociales se viralizó un video de hace varios años que revela el trato de los altos mandos ucranianos con los colombianos que sirven a ese país.

Soldados en Ucrania
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
11:38 a. m.
Desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, miles de exmilitares colombianos han viajado hasta Europa para servir al ejército ucraniano. De acuerdo a los datos revelados por la Cancillería, son al menos 330 ciudadanos que han fallecido en ese conflicto.

Las advertencias de sargento (r) del Ejército que regresó a Colombia tras sobrevivir a la guerra de Ucrania
Las advertencias de sargento (r) del Ejército que regresó a Colombia tras sobrevivir a la guerra de Ucrania

A pesar de la crudeza de los datos y de que algunos 'mercenarios' que han participado en este conflicto han advertido sobre las bajas posibilidades de sobrevivir, se reporta que hay colombianos que siguen enlistándose en esta guerra con promesas sobre buenos salarios que difícilmente conseguirían en Colombia.

Video de la humillación a colombianos

En un video que se ha viralizado en redes sociales con más de 15 millones de visitas, se evidenció cuando un colombiano estalla contra uno de sus superiores en el Ejército de Ucrania, asegurando que le habrían atacado con gas pimienta y que estaba herido gracias a servir un país ajeno.

Tenemos el cuerpo de 25 colombianos muertos ¿para que este hijo de put* me eche un gas? ¡Cabr** de mier**, venga mari**! Me trata como un put* perro. Tengo una hijuep*** esquila aquí por su país de mierd*. Cumplí mis órdenes, formé a la gente, no formé a 3 personas, ¿para que ese hijuep*** perro me trate como una animal?

En medio de la discusión, se evidencia como el soldado al que le está gritando nuevamente lo agrede con un gas lacrimógeno, al mismo tiempo que otro colombiano intenta justificarlo, resaltando que su compañero estuvo herido.

Este video compartido por Telemedellín en el año 2023 tiene más de 15 millones de visualizaciones y recientemente se ha compartido nuevamente en redes sociales, donde se ha viralizado lo sucedido en su momento.

Presidente Petro y el proyecto para acabar con el mercenarismo

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, pidió a su gabinete emitir un mensaje de urgencia al Congreso de la República para dar trámite al proyecto de ley que prohíbe que los ciudadanos colombianos sirvan como mercenarios para Ejércitos internacionales.

Presidente Petro y el proyecto para acabar el "mercenarismo" en Ucrania, Haití y Sudán
Presidente Petro y el proyecto para acabar el "mercenarismo" en Ucrania, Haití y Sudán

"Tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño. Son asesinos los "patrones" que mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar".

