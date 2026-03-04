Ecuador declara persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez

El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y al personal de la misión diplomática. La Cancillería ecuatoriana no explicó las razones por las cuales el presidente Daniel Noboa tomó la decisión.

El Gobierno dio 48 horas para que la misión cubana abandone el país y mencionó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

"El Gobierno de Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales", señala el comunicado.

Además, el presidente Noboa, mediante un decreto presidencial, dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador ante La Habana, José María Borja.

Cuba asegura que es una decisión "arbitraria e injustificada"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la medida. Dijo que fue comunicada con una nota verbal y sin aportar ningún argumento, y aseguró que ha cumplido los reglamentos y leyes sin inmiscuirse en los asuntos internos de Ecuador.

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos".

Cuestionó que la medida haya sido tomada "en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba" y a días de una reunión convocada por el presidente Donald Trump con algunos mandatarios de la región, entre ellos Noboa.

