Colombia se recuperó y venció a Argentina con un golazo de Linda Caicedo: vea el resumen

La selección Colombia femenina se repuso de su tropiezo inicial y consiguió un triunfo de alto valor competitivo tras vencer 1-0 a Argentina en la segunda jornada de la SheBelieves Cup. El encuentro, disputado en Columbus, Ohio, tuvo como gran protagonista a Linda Caicedo, autora de un gol de colección que marcó la diferencia en un duelo intenso y disputado.

El equipo nacional llegaba con la necesidad de reaccionar luego de la derrota 4-1 frente a Canadá en el debut. Con carácter y orden táctico, las dirigidas por el cuerpo técnico colombiano mostraron una versión más sólida y efectiva, sumando tres puntos que las mantienen con vida en el minitorneo internacional.

Una obra de arte firmada por Linda Caicedo

La gran acción de la tarde llegó en el minuto 64. La joven atacante del Real Madrid tomó el balón desde el círculo central, inició una combinación precisa con Leicy Santos y aceleró con determinación hacia el área rival. Frente a la arquera argentina Lara Esponda, definió con clase al picar el balón por encima, firmando un tanto que desató la celebración colombiana en territorio estadounidense.

No era la primera vez que Caicedo avisaba. En el primer tiempo ya había protagonizado un eslalon brillante, dejando rivales en el camino, aunque su remate final se fue demasiado cruzado. La arquera Esponda evitó que la ventaja fuera mayor al neutralizar varias opciones claras, incluyendo otra aproximación de la atacante colombiana en el minuto 84, instantes antes de ser sustituida.

Con apenas 21 años, Caicedo volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes figuras del fútbol femenino sudamericano y una pieza clave en el proyecto de Colombia.

Colombia revive en la tabla

Con esta victoria, Colombia ascendió a la tercera posición del torneo con tres unidades y recuperó opciones de pelear por el título. En la misma jornada, Canadá y Estados Unidos —que había derrotado 2-0 a Argentina en su estreno— también se enfrentaban en Columbus, resultado que definirá cuál de las dos selecciones llegará como líder a la última fecha.

La jornada decisiva se disputará el sábado en Harrison, Nueva Jersey. Aunque un triunfo más amplio frente a Argentina habría aumentado las probabilidades de sorprender a las potencias norteamericanas, el equipo colombiano dio un paso fundamental al reencontrarse con su mejor versión competitiva.

Argentina, por su parte, volvió a mostrarse como un rival complejo en defensa, tal como ocurrió en los empates registrados en enfrentamientos previos ante Colombia, pero continúa con dificultades ofensivas en su segunda participación en el certamen.