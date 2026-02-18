Magistrado Ibáñez es apartado del debate de la reforma pensional: corte aceptó su solicitud de impedimento

Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró fundada la solicitud de impedimento presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, o reforma pensional del Gobierno Petro.

El expediente fue asignado a la actual presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Meneses, como indica el reglamento interno de la corporación y su orden alfabético de reparto.

En otras palabras, Ibáñez dejará de ser el ponente y Meneses, al ser designada como tal, deberá estudiar el caso y presentar una nueva ponencia. Mientras, el debate se encuentra suspendido, al igual que la emisión de una sentencia.

¿Por qué el magistrado Ibáñez presentó el impedimento ante la Corte?

Tras ofrecer una serie de declaraciones a la prensa sobre el caso, a finales de 2025, y recibir múltiples cuestionamientos al respecto, el magistrado Ibáñez presentó un “impedimento” ante la corte para llevar el proceso el 13 de febrero.

Desde la secretaría jurídica de Presidencia, por ejemplo, dijeron que resultaba “especialmente preocupante que (…) lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidenta de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre varios temas, como la reforma pensional” y advirtieron que podría interpretarse como un prejuzgamiento de la ley.

Ibáñez solicitó a la corte que abordara su manifestación de impedimento de manera prioritaria, entendiendo “la urgencia del trámite del expediente citado”, que trata “un caso tan sensible”. Y, finalmente, se conoció la respuesta a su petición el miércoles 18.

Ibáñez también fue apartado de la discusión del decreto de emergencia económica:

De la misma manera, luego de que la Presidencia presentara una recusación en contra del magistrado Ibáñez por declaraciones entregadas a la prensa sobre la discusión del decreto de emergencia económica, en diciembre de 2025, la corte aceptó por unanimidad su solicitud de impedimento para participar del debate.

Dos temas centrales para el “Gobierno del cambio” de los que fue apartado el expresidente de la Corte Constitucional, al declararse impedido, con todo y que trató de explicar la naturaleza de su diálogo con los medios.