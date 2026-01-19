CANAL RCN
Internacional

Fiscalía de Perú investiga al presidente José Jerí: estas son las razones

Los ojos de la opinión pública apuntan a unas extrañas reuniones con un empresario chino.

José Jerí.
José Jerí. Foto: AFP.

AFP

enero 19 de 2026
09:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía en Perú abrió investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por presunto tráfico de influencias. Los hechos apuntan a que supuestamente se reunió con un empresario chino sin notificarlo.

Un muerto y 40 heridos en violento choque de trenes en la ruta a Machu Picchu, en Perú
RELACIONADO

Un muerto y 40 heridos en violento choque de trenes en la ruta a Machu Picchu, en Perú

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, dio la información en diálogo con La Pista Clave: “Hemos iniciado diligencias preliminares contra el presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio, no está muy lejos”. Los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva.

¿La Fiscalía puede investigarlo?

Un punto importante es que Jerí tiene inmunidad por su mandato, lo cual genera que solamente pueda ser investigado preliminarmente. Para llegar al juicio, debe hacerse cuando lo culmine.

El presidente asumió el cargo el 10 de octubre de 2025, luego de que Dina Boluarte fuera destituida en un juicio político que estuvo marcado por las protestas, ola de extorsiones y un ambiente de violencia.

Tras el anuncio de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del parlamento lo citará el 3 de febrero para que dé su versión sobre el misterioso encuentro. Según el ente acusador, fue el 26 de diciembre en un restaurante.

¿Quién es el empresario?

El empresario fue identificado como Zhihua Yang, quien habría tenido negocios con el Gobierno. Para no ser sorprendido, el presidente habría tapado su cabeza con una sudadera.

Seis estudiantes murieron calcinados en un restaurante Perú, mientras celebraban un cumpleaños
RELACIONADO

Seis estudiantes murieron calcinados en un restaurante Perú, mientras celebraban un cumpleaños

Sumado a ello, esta no habría sido la única reunión. Se cree que el 6 de enero se vieron en una tienda de comida china, la cual queda en Lima y es propiedad de Yang.

“Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, manifestó Jerí en redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Patrimonio de Michael Jackson podría recibir duro golpe: familia pide millonaria suma

México

Colombiano que viajó a México contó cómo terminó detenido, golpeado y abandonado tras escala en Monterrey

Venezuela

Delcy Rodríguez estaría bajo la mira de la DEA desde hace años: de esto la señalan

Otras Noticias

Conciertos

¿BTS cambió las fechas de sus conciertos en Bogotá? Esto es lo que se sabe

La banda surcoreana visitará Colombia por primera vez en su gira mundial y tendrán dos conciertos en Bogotá, pero habría un cambio de fechas.

Cuidado personal

Entrenar bajo la lluvia o con frío: una práctica que la ciencia relaciona con menos ansiedad y estrés

Ejercicio en climas adversos: por qué el frío y la lluvia pueden mejorar la salud mental.

EPS

“Que malos seres humanos”: Fico Gutiérrez por respuesta del MinSalud a gerente de hospital que estalló en llanto

NBA

Equipos titulares para el All Star Game de la NBA: fecha confirmada

Resultados lotería

Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 19 de enero de 2026 en último sorteo