Fiscalía de Perú investiga al presidente José Jerí: estas son las razones

La Fiscalía en Perú abrió investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por presunto tráfico de influencias. Los hechos apuntan a que supuestamente se reunió con un empresario chino sin notificarlo.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, dio la información en diálogo con La Pista Clave: “Hemos iniciado diligencias preliminares contra el presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio, no está muy lejos”. Los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva.

¿La Fiscalía puede investigarlo?

Un punto importante es que Jerí tiene inmunidad por su mandato, lo cual genera que solamente pueda ser investigado preliminarmente. Para llegar al juicio, debe hacerse cuando lo culmine.

El presidente asumió el cargo el 10 de octubre de 2025, luego de que Dina Boluarte fuera destituida en un juicio político que estuvo marcado por las protestas, ola de extorsiones y un ambiente de violencia.

Tras el anuncio de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del parlamento lo citará el 3 de febrero para que dé su versión sobre el misterioso encuentro. Según el ente acusador, fue el 26 de diciembre en un restaurante.

¿Quién es el empresario?

El empresario fue identificado como Zhihua Yang, quien habría tenido negocios con el Gobierno. Para no ser sorprendido, el presidente habría tapado su cabeza con una sudadera.

Sumado a ello, esta no habría sido la única reunión. Se cree que el 6 de enero se vieron en una tienda de comida china, la cual queda en Lima y es propiedad de Yang.

“Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, manifestó Jerí en redes sociales.