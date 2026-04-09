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Sean 'Diddy' Combs busca revocar sentencia por delitos vinculados a prostitución

Combs, de 56 años, fue condenado en octubre tras un juicio que expuso las llamadas "freak-offs".

Sean Diddy Combs Puff Daddy
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 09 de 2026
05:13 p. m.
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Los abogados de Sean "Diddy" Combs solicitaron este jueves a un tribunal de apelaciones en Nueva York que se anule la sentencia de más de cuatro años de prisión impuesta al rapero, productor y empresario estadounidense por delitos vinculados al transporte de personas con fines de prostitución.

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Combs, de 56 años, fue condenado en octubre tras un juicio que expuso las llamadas "freak-offs", encuentros sexuales organizados por el artista en los que participaron acompañantes masculinos contratados, su exnovia Casandra Ventura y otra mujer no identificada.

El jurado lo halló culpable de dos cargos menores, pero lo absolvió de los más graves, como tráfico sexual y crimen organizado.

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Debate sobre las pruebas y la sentencia

Durante la audiencia en Manhattan, la abogada defensora Alexandra Shapiro argumentó que el juez de distrito Arun Subramanian se basó en pruebas relacionadas con cargos de los que Combs fue absuelto, como las amenazas contra Ventura y otra mujer. Según Shapiro, esto influyó indebidamente en la severidad de la condena de cuatro años y dos meses.

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Los fiscales, encabezados por Christy Slavik, defendieron la sentencia y citaron un episodio en el que Combs mostró a Ventura videos de sus participaciones en fiestas sexuales, horas antes de otra "freak-off".

Para la fiscal, este hecho estaba directamente vinculado al transporte de personas con fines de prostitución. En un momento, Slavik recurrió a una analogía con una pizza para explicar cómo ciertas "rebanadas" de las pruebas eran relevantes para la decisión final.

Un caso “excepcionalmente difícil”

El panel de tres jueces no emitió un fallo inmediato. Uno de ellos, William Nardini, calificó el proceso como un "caso excepcionalmente difícil". Aunque Combs también apeló su condena, ese aspecto no fue discutido en detalle durante la sesión.

El artista, conocido también como Puff Daddy o P. Diddy, permanece recluido en la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey. Su liberación está prevista para la primavera boreal de 2028.

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