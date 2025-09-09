Actor de reconocida serie de televisión fue arrestado por insólita razón: ¿Qué pasó?

Medios de comunicación de Estados Unidos informaron que un actor que participó en la famosa serie Breaking Bad estuvo preso unas cuantas horas.

Raymond Cruz es el protagonista de este hecho. El nacido en Estados Unidos se destacó por actuar en las películas Alien: resurrección (fue Distephano), Día de entrenamiento (interpretó a Sniper), Alerta máxima (como Ramírez) y Peligro Inminente (como Chávez).

¿En qué ha actuado Raymond Cruz?

Sus papeles en los 90 e inicios de los 2000 llevaron a que hiciera parte de Breaking Bad, interpretando al personaje de Tuco Salamanca, el cual apareció en cuatro episodios.

Tuco Salamanca era un narcotraficante mexicano que tenía contacto con Walter White y Jesse Pinkman, los personajes principales de la serie. Este personaje también salió en el spin-off Better Call Saul!

The New York Times informó que Cruz fue arrestado por supuestamente rociar con agua a un grupo de mujeres en Silver Lake, Los Ángeles. El hecho se habría presentado en la mañana del lunes 8 de septiembre.

La curiosa situación: rociar agua

Cruz estaba lavando su carro a las afueras de su casa. Al parecer, tres mujeres habían estacionado una camioneta muy cerca, lo cual impedía que siguiera lavando su vehículo.

El actor les habría insistido que movieran el vehículo, pero sin el resultado esperado. Por eso, siguió rociando su carro con agua, a pesar de que podía mojar la camioneta o a las mujeres. Ellas lo habrían grabado, lo cual le molestó y presuntamente las mojó.

Una de las mujeres llamó a la Policía y lo arrestaron. Sin embargo, a las pocas horas fue liberado sin la necesidad de una fianza, dado que no hubo ningún delito. A través de redes sociales, el caso se ha viralizado por lo curioso que fue.