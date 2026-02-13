Congresista reveló que su hijo fue retenido por el ICE: "Vivía en el exilio"

Este 13 de febrero, se conoció una denuncia de la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Ángela Vergara, quien aseguró que su hijo lleva varias semanas retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Vergara, del Partido Conservador, señaló que el ICE lo detuvo a pesar de que su estatus migratorio es legal y que incluso tenía una cita programada para pedir asilo en el país norteamericano. Además, indicó que el joven no tenía ni siquiera una infracción de tránsito.

Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo.

El llamado de Ángela Vergara tras la detención de su hijo

La congresista pidió ayuda públicamente al Gobierno Nacional y a la Cancillería. "Le pido de manera URGENTE su intervención para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen".

Vergara indicó que ahora entiende lo que están pasando cientos de familias que ven a los suyos siendo retenidos sin justificación. "Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo".

Llamado del Partido Conservador al Gobierno Nacional

Desde el partido político de la representante Vergara se pronunciaron ante la situación que están viviendo e instaron al Gobierno Nacional para que se tomen cartas en el asunto y que tanto el joven retenido como los demás colombianos que pasan por lo mismo, puedan recuperar su libertad.