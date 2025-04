Venezuela investiga caso de desaparición forzada de migrante detenido en EE. UU.: ¿De quién se trata?

La Fiscalía de Venezuela anunció una investigación por la "desaparición forzada" de un venezolano detenido en Estados Unidos para su deportación.

Ricardo Prada, quien trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit, fue detenido a finales de enero para su expulsión en medio de la ola de deportaciones lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

"A finales de marzo, Prada informó a un amigo que estaba detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero", dijo el Ministerio Público en un comunicado.

Venezuela exige información del migrante Ricardo Prada

Unos 252 venezolanos, acusados de criminales por supuestos vínculos con la temida banda Tren de Aragua, han sido expulsados por el gobierno de Trump a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Caracas denunció su secuestro y pidió información detallada del grupo.

La Fiscalía, que cita al periódico The New York Times, dijo que Prada no aparece entre los deportados a El Salvador.

Estados Unidos asegura que Ricardo Prada fue deportado

El artículo afirma que las autoridades estadounidenses informaron que Prada fue deportado, pero no han revelado a qué destino.

Tras el acuerdo de deportación alcanzado entre el gobierno de Trump y la administración de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano indicó que 2.557 personas han sido repatriadas.

Varios de los vuelos han sido operados desde Estados Unidos, pero otros tantos han salido de países como México, donde migrantes venezolanos quedaron varados tras las medidas tomadas por Trump.

Para este mismo miércoles está prevista la llegada de otro vuelo, aunque las autoridades aún no han informado sobre su procedencia.