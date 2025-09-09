¿Quién fue Rick Davies, el fundador de Supertramp que falleció a los 81 años?

Rick Davies, fundador de Supertramp falleció a los 81 años. Así lo informó la banda británica a través de un comunicado publicado en su página web.

Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock. - Supertramp

¿Quién fue Rick Davies?

Rick Davies fue cantante y cofundador del grupo rock británico Supertramp. Nació en 1944 en Reino Unido y falleció en Long Island, Estados Unidos, tras luchar contra el cáncer.

En el 1969, cofundó Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo reconocido por su éxito llamado Breakfast in América, obteniendo dos premios Grammy.

Este logró posicionarse como uno de los discos más vendidos en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, entre muchos más.

Desde muy temprana edad, los padres de Davies, Betty y Dick, notaron el profundo interés y la pasión que su hijo sentía por la música, por ende, decidieron obsequiarle una rocola. Después se acercó a otros instrumentos, como el piano.

"Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda", agregó la banda en el comunicado.

¿Cuál era la enfermedad de Rick Davies?

Aunque Davies murió el pasado sábado 6 de septiembre, la noticia apenas se dio a conocer este lunes 8 de septiembre.

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un "tratamiento agresivo" que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

La lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.

Así fue la exitosa banda de Supertramp

En 1970, Rick Davies creó Supertramp junto a Roger Hodgson y juntos contaron con Dougie Thomson, Bob Siebenberg y John Helliwell.

El grupo tuvo éxito internacional con su tercer álbum llamado 'Crime of the Century (1974)'. A lo largo de su trayectoria, el disco vendió más de 70 millones de copias en todo el mundo.

Además, es considerada como una de las bandas más influyentes de la escena musical mundial de los años 70 y 80 del siglo XX.