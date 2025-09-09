El mensaje de Greeicy y otras famosas a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle

El mundo del entretenimiento digital se vio sacudido por un video íntimo que puso a la modelo e 'influencer' Isabella Ladera y a su expareja Beéle en el ojo del huracán.

La filtración de un video íntimo junto al cantante Beéle desató una ola de comentarios y especulaciones, pero en medio de la tormenta, la creadora de contenido encontró un inesperado refugio en el apoyo de otras figuras públicas.

Isabella Ladera recibió el apoyo de varias celebridades colombianas

La artista Greeicy Rendón le comentó un video a Isabella Ladera, en una clara muestra de solidaridad que rápidamente se hizo viral, evidenciando que el gremio de celebridades se ha unido en su defensa.

La controversia escaló cuando la propia Isabella Ladera se pronunció públicamente, revelando que el video había sido difundido sin su consentimiento, un acto que calificó como "una de las traiciones más crueles" que ha vivido.

En un conmovedor comunicado, la 'influencer' señaló a su expareja, Beéle, como el presunto responsable de la filtración, ya que, según ella, solo ellos dos poseían la grabación.

Su valiente declaración conmovió a millones de seguidores y despertó el apoyo de grandes figuras del espectáculo.

Greeicy Rendón le comentó un video a Isabella Ladera

Tras su doloroso comunicado, Isabella Ladera compartió una publicación en la que se le veía disfrutando de un momento de paz en el mar, acompañada de la curiosa aparición de unos delfines, que ella interpretó como una señal de esperanza.

Fue en esta publicación donde recibió el respaldo de varias famosas. Greeicy Rendón le comentó un video a Isabella Ladera con un "me mueroooo", mientras que la modelo Sara Uribe y la presentadora Carla Giraldo, desde sus propias cuentas, le dejaron un corazón como símbolo de su apoyo incondicional.

Fotos: IG Greeicy e Isabella Ladera

Estos gestos de solidaridad de figuras tan influyentes como Greeicy Rendón demuestran que, a pesar de la crueldad de las redes, también existen lazos de apoyo y empatía.

La respuesta del público ha sido en su mayoría favorable a la 'influencer', condenando la traición y la invasión a la privacidad.

El acto de estas celebridades ha servido para visibilizar el apoyo que la venezolana recibe en este difícil momento, y para reafirmar que, en medio de la adversidad, la sororidad y la amistad se imponen.