¿Quiénes son los 11 muertos del primer bombardeo de EE. UU. a un blanco venezolano?

En horas de la tarde de este 1 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la muerte de 11 narcotraficantes en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, en medio de la escalada naval en la zona.

Dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas (…) Así que la eliminamos.

Poco después, en su red Truth Social, Trump aseguró que el ataque ocurrió mientras los traficantes, a quienes identificó como del Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

¿Quiénes son los 11 muertos en bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana?

Estados Unidos confirmó que en el ataque 11 personas murieron, a quien Trump señaló como narcotraficantes y terroristas que harían parte del Tren de Aragua, unas de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas.

"Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen.

Estados Unidos acorrala a Venezuela: crece la tensión del régimen

Nicolás Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

"Esto es una operación antidrogas", respondió Rubio a preguntas de periodistas en Miami sobre una posible intervención en Venezuela.

Se acabaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco.

Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.