CANAL RCN
Internacional Video

¿Quiénes son los 11 muertos del primer bombardeo de EE. UU. a un blanco venezolano?

Donald Trump confirmó que 11 narcotraficantes y terroristas murieron en el primer ataque contra una embarcación procedente de Venezuela.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 1 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la muerte de 11 narcotraficantes en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, en medio de la escalada naval en la zona.

Dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas (…) Así que la eliminamos.

Poco después, en su red Truth Social, Trump aseguró que el ataque ocurrió mientras los traficantes, a quienes identificó como del Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos
RELACIONADO

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

¿Quiénes son los 11 muertos en bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana?

Estados Unidos confirmó que en el ataque 11 personas murieron, a quien Trump señaló como narcotraficantes y terroristas que harían parte del Tren de Aragua, unas de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas.

"Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen.

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela
RELACIONADO

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

Estados Unidos acorrala a Venezuela: crece la tensión del régimen

Nicolás Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

"Esto es una operación antidrogas", respondió Rubio a preguntas de periodistas en Miami sobre una posible intervención en Venezuela.

Se acabaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco.

Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”
RELACIONADO

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 páginas sobre el caso Jeffrey Epstein

Donald Trump

Las razones detrás del ataque de Donald Trump al Tren de Aragua: ¿Cómo nació esta banda?

Venezuela

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

Otras Noticias

Invima

Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión

La entidad emitió una alerta a los consumidores de dicho producto para evitar adquirir el lote OM8663.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Discordia?: participantes de MasterChef deben calificar a sus propios compañeros

Bogotá

Carro fantasma embistió a ciclista que ahora batalla en una UCI: exigen al Distrito videos de sus cámaras

Fútbol

Indignación en el fútbol colombiano: árbitra fue agredida por un jugador tras expulsarlo