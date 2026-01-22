CANAL RCN
Internacional

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, salió de la cárcel donde lo mantenía el régimen en Venezuela

Un año después de su detención arbitraria en Caracas, el esposo de la hija del presidente electo de Venezuela fue excarcelado, tras ser imputado por terrorismo.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, salió de la cárcel donde lo mantenía el régimen en Venezuela
Mariana González, hija de Edmnundo González, tras conocer la excarcelación de su esposo, Rafael Tudares / Foto: AFP

AFP

enero 22 de 2026
06:50 a. m.
En las últimas horas, el régimen venezolano excarceló al yerno de Edmundo González Urrutia, a quien la comunidad internacional reconoce como presidente electo en las elecciones del 28 de julio de 2024; así lo confirmó la familia en hora de la madrugada de este 22 de enero.

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

Quedó en libertad en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, bajo presión de Estados Unidos.

Hija de Edmundo González confirmó la excarcelación de su esposo en Venezuela

Los Tudares permanecieron en Venezuela después de que González Urrutia salió al exilio en España, tras la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada".

Mariana González, hija de González Urrutia y esposa de Tudares, aseguró que "ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año”.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

