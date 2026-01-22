Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, salió de la cárcel donde lo mantenía el régimen en Venezuela

En las últimas horas, el régimen venezolano excarceló al yerno de Edmundo González Urrutia, a quien la comunidad internacional reconoce como presidente electo en las elecciones del 28 de julio de 2024; así lo confirmó la familia en hora de la madrugada de este 22 de enero.

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

Quedó en libertad en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, bajo presión de Estados Unidos.

Hija de Edmundo González confirmó la excarcelación de su esposo en Venezuela

Los Tudares permanecieron en Venezuela después de que González Urrutia salió al exilio en España, tras la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada".

Mariana González, hija de González Urrutia y esposa de Tudares, aseguró que "ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año”.

