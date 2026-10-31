Agente infiltrado logró conducir a las autoridades a alias Kevin, cabecilla de Los Mexicanos dado de baja en Quibdó

La infiltración de un uniformado en las entrañas del grupo criminal Los Mexicanos permitió al Ejército Nacional asestar uno de los golpes más certeros contra este grupo en el Chocó.

Inteligencia militar logró recopilar videos e información estratégica durante varios días de seguimiento para localizar a alias Kevin, señalado cabecilla de la estructura, que fue abatido en medio de intensos combates registrados en pleno sector urbano de la capital chocoana.

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Alias Kevin estaba detrás de las extorsiones, homicidios y enfrentamientos protagonizados por Los Mexcianos:

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 12, adscrito a la Séptima División, ejecutaron la maniobra táctica de neutralización contra este objetivo de alto valor, a quien atribuían la ola de violencia, extorsiones y asesinatos de la banda, que azota a la población civil del Pacífico colombiano.

"Se logra la muerte en el desarrollo de operaciones militares de alias Kevin, uno de los cabecillas más importantes del GDCO Los Mexicanos. Este cabecilla era el encargado de las extorsiones y los homicidios selectivos", confirmó el coronel Edwin Uriel Cárdenas, comandante de la XV Brigada del Ejército Nacional.

Personal del Ejército incautó material de guerra tras dar de baja a alias Kevin:

De acuerdo con el reporte oficial, alias Kevin fungía como el principal articulador de los recientes choques armados e intimidaciones en Quibdó y sus alrededores. Tras el enfrentamiento, personal militar incautó un importante depósito de material de guerra que incluye fusiles, pistolas, granadas, proveedores y cartuchos.

La caída de alias Kevin debilita el mando de Los Mexicanos, una de las redes criminales que las Fuerzas Militares intentan desmantelar de manera prioritaria en la región.