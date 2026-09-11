Reconocido actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa

El pasado 4 de noviembre de 2026, se confirmó la muerte de un icónico actor y humorista de Argentina.

Daniel Bifulco, que se hizo famoso por hacer parte del equipo de trabajo del sketch 'Los Jaimitos', falleció a sus 56 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante un comunicado en el que se exaltó su trayectoria y su talento.

¿Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el reconocido actor y humorista de Argentina?

Las autoridades han revelado que en la madrugada del 4 de noviembre de 2026, el hermano de Daniel Bifulco lo encontró inconsciente en su vivienda localizada en Villa Urquiza, Buenos Aires.

En consecuencia, se comunicó de inmediato con la línea de emergencia para que unos paramédicos llegaran a prestarle atención médica, pero, desafortunadamente, al poco tiempo se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Tras ese desenlace, el actor Rodrigo Vagoneta informó que Daniel Bifulco no se encontraba enfermo, pero que había sufrido un infarto totalmente repentino.

Así fue como la Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó la muerte de Daniel Bifulco

La Asociación Argentina de Actores y Actrices se solidarizó con los seres queridos de Daniel Bifulco y recordó los personajes que interpretó a lo largo de su carrera profesional.

"Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de 'Jaimito' y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", se planteó.

"Integró el elenco de Showmatch y participó de las caracterizaciones de 'Gran cuñado'. Su recorrido televisivo incluyó además 'Paraíso terrenal' y 'Si querés reír, reí'. En 2024 volvió a trabajar junto a Roberto Peña en 'Noche de Peña', por Crónica TV. También participó en los programas 'Panam y circo', 'Polémica en el bar', 'Los Roldán', 'La niñera', 'Quitapenas', 'La peluquería', 'Señores papis', 'Mejor de noche', entre otros", se añadió.

Luego de su deceso, el velorio de Daniel Bifulco se realizó el 6 de noviembre de 2026, en Villa Urquiza, Buenos Aires.

Además, este actor y humorista trabajó hasta el último momento y, de hecho, unas horas antes había revelado que uno de sus próximas interpretaciones teatrales sería en 'Magia de la risa'.