CANAL RCN
Internacional

Reconocido actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa

Su hermano se comunicó con la línea de emergencia, pero los paramédicos confirmaron el deceso al poco tiempo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 09 de 2026
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 4 de noviembre de 2026, se confirmó la muerte de un icónico actor y humorista de Argentina.

Daniel Bifulco, que se hizo famoso por hacer parte del equipo de trabajo del sketch 'Los Jaimitos', falleció a sus 56 años.

Murió querida actriz: esto se confirmó en las últimas horas
RELACIONADO

Murió querida actriz: esto se confirmó en las últimas horas

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante un comunicado en el que se exaltó su trayectoria y su talento.

¿Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el reconocido actor y humorista de Argentina?

Las autoridades han revelado que en la madrugada del 4 de noviembre de 2026, el hermano de Daniel Bifulco lo encontró inconsciente en su vivienda localizada en Villa Urquiza, Buenos Aires.

En consecuencia, se comunicó de inmediato con la línea de emergencia para que unos paramédicos llegaran a prestarle atención médica, pero, desafortunadamente, al poco tiempo se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Tras ese desenlace, el actor Rodrigo Vagoneta informó que Daniel Bifulco no se encontraba enfermo, pero que había sufrido un infarto totalmente repentino.

Así fue como la Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó la muerte de Daniel Bifulco

La Asociación Argentina de Actores y Actrices se solidarizó con los seres queridos de Daniel Bifulco y recordó los personajes que interpretó a lo largo de su carrera profesional.

"Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de 'Jaimito' y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", se planteó.

"Integró el elenco de Showmatch y participó de las caracterizaciones de 'Gran cuñado'. Su recorrido televisivo incluyó además 'Paraíso terrenal' y 'Si querés reír, reí'. En 2024 volvió a trabajar junto a Roberto Peña en 'Noche de Peña', por Crónica TV. También participó en los programas 'Panam y circo', 'Polémica en el bar', 'Los Roldán', 'La niñera', 'Quitapenas', 'La peluquería', 'Señores papis', 'Mejor de noche', entre otros", se añadió.

Murió importante y querido actor: así se confirmó
RELACIONADO

Murió importante y querido actor: así se confirmó

Luego de su deceso, el velorio de Daniel Bifulco se realizó el 6 de noviembre de 2026, en Villa Urquiza, Buenos Aires.

Además, este actor y humorista trabajó hasta el último momento y, de hecho, unas horas antes había revelado que uno de sus próximas interpretaciones teatrales sería en 'Magia de la risa'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Europa

Europa apunta a Irán por ciberataque a refrigeradores que echó a perder toneladas de comida

Ecuador

Hombres armados asesinaron a tiros a un periodista frente a su casa en Ecuador: esto se sabe

Artistas

Cantante fue asesinado a tiros: esto han confirmado las autoridades

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Revelan la causa de por qué no se pudo realizar la audiencia de Zulma Guzmán

La audiencia se va a reprogramar y la Fiscalía quiere confirmar la fecha para que ella se conecte desde Reino Unido.

Fútbol

Estrellas del fútbol se unen para presentar última colección de guayos: este es su valor en Colombia

Las estrellas del fútbol femenino global presentan guayos Mercurial, Phantom y Tiempo inspirados en la libertad.

Pensiones

Ley en Colombia dice si se puede comprar semanas de pensión para jubilarse más rápido o no: respuesta es clara

OMS

Ensayo clínico incorporará vacunas contra el ébola: esto explicó la OMS

Viral

Novia de Anuel AA habría confirmado su embarazo en redes: expareja del artista reaccionó