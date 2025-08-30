Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

A tres meses de aquel fatídico 24 de mayo en el que la pequeña Arya LeBeau, de 12 años, perdió la vida al caer de un tercer piso, en medio de una pijamada con amigas, las autoridades de Southbridge, Massachusetts, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester tienen una nueva pista que daría un vuelco a la investigación sobre su muerte.

Una rebanada de pizza, de acuerdo con una de las niñas que asistieron a la pijamada, habría desatado una pelea entre LeBeau y otra de las invitadas.

La pelea parecía un simple enfrentamiento, que no pasaría de unos mechonazos o empujones, pero una patada habría hecho que la menor tropezara contra la pared, cuando la ventana estaba abierta, y terminó cayendo seis metros al vacío.

Familia de la menor creía que la pijamada estaría supervisada

En medio de la madrugada, Charlene Cabrera, madre de la menor, recibió una llamada. Según recordó en declaraciones entregadas a la prensa local: “Me despertó la Policía para decirme que mi hija había sufrido un accidente. Yo confiaba en que alguien las cuidaba, pero descubrí que estaban solas”.

Horas antes, había dejado a su hija en una pijamada en la que, tenía entendido, que iban a estar los padres de la anfitriona — otra menor de edad — supervisando durante la noche.

RELACIONADO Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander

Sin embargo, y de acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, en el domicilio solo se encontraba el grupo de niñas, que, a duras penas, supo cómo actuar cuando LeBeau cayó por la ventana.

Su familia pide justicia y conocer la verdad sobre aquella noche

Dudosa de la versión entregada a las autoridades en un primer momento, Charlene Cabrera pidió a las autoridades investigar a fondo lo que ocurrió en la pijamada e, incluso, no descarta que los padres de la menor anfitriona sean responsables, en un presunto caso de negligencia: “Necesitamos respuestas. Mi hija no debió morir así”.

Declaraciones a las que se sumó la abuela de LeBeau, Dimas Cabrera, en medio del llanto y el dolor por la pérdida de la menor: “Mi nieta merece justicia, la verdad debe salir a la luz”, insistió.