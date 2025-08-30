CANAL RCN
Internacional

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Al dejarla en el apartamento de una amiga, su madre pensaba que el encuentro iba a ser supervisado por adultos.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y X
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y X

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A tres meses de aquel fatídico 24 de mayo en el que la pequeña Arya LeBeau, de 12 años, perdió la vida al caer de un tercer piso, en medio de una pijamada con amigas, las autoridades de Southbridge, Massachusetts, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester tienen una nueva pista que daría un vuelco a la investigación sobre su muerte.

Una rebanada de pizza, de acuerdo con una de las niñas que asistieron a la pijamada, habría desatado una pelea entre LeBeau y otra de las invitadas.

Desgarrador: reconocido influencer se enteró en vivo de la muerte de su hija
RELACIONADO

Desgarrador: reconocido influencer se enteró en vivo de la muerte de su hija

La pelea parecía un simple enfrentamiento, que no pasaría de unos mechonazos o empujones, pero una patada habría hecho que la menor tropezara contra la pared, cuando la ventana estaba abierta, y terminó cayendo seis metros al vacío.

Familia de la menor creía que la pijamada estaría supervisada

En medio de la madrugada, Charlene Cabrera, madre de la menor, recibió una llamada. Según recordó en declaraciones entregadas a la prensa local: “Me despertó la Policía para decirme que mi hija había sufrido un accidente. Yo confiaba en que alguien las cuidaba, pero descubrí que estaban solas”.

Horas antes, había dejado a su hija en una pijamada en la que, tenía entendido, que iban a estar los padres de la anfitriona — otra menor de edad — supervisando durante la noche.

Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander
RELACIONADO

Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander

Sin embargo, y de acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, en el domicilio solo se encontraba el grupo de niñas, que, a duras penas, supo cómo actuar cuando LeBeau cayó por la ventana.

Su familia pide justicia y conocer la verdad sobre aquella noche

Dudosa de la versión entregada a las autoridades en un primer momento, Charlene Cabrera pidió a las autoridades investigar a fondo lo que ocurrió en la pijamada e, incluso, no descarta que los padres de la menor anfitriona sean responsables, en un presunto caso de negligencia: “Necesitamos respuestas. Mi hija no debió morir así”.

Declaraciones a las que se sumó la abuela de LeBeau, Dimas Cabrera, en medio del llanto y el dolor por la pérdida de la menor: “Mi nieta merece justicia, la verdad debe salir a la luz”, insistió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ucrania

Asesinan a expresidente del Parlamento de Ucrania: esto se sabe

Animales

Así era el cocodrilo prehistórico que descubrieron en Argentina: convivió con dinosaurios

Estados Unidos

Ella era Robin Westman, responsable del tiroteo en escuela en Minneapolis

Otras Noticias

Fútbol

De no creer: el insólito gol que erró Luis Díaz en duelo de Bayern ante Augsburgo

El colombiano tuvo debajo del arco el que era su segundo gol en la Bundesliga.

Finanzas personales

Los grandes desafíos que enfrentan los servicios financieros por la digitalización

Conozca los retos a los que se enfrentan las entidades por la llegada de la era digital.

Santa Marta

Cárcel para otro implicado en asesinato de Alessandro Coatti: más detalles del crimen

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?

Gustavo Bolívar

"Yo respondo por ellos": Gustavo Bolívar reveló secretos inéditos detrás de 'Pandillas, Guerra y Paz'