Petro celebra la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, luego de dos años de cautiverio

El presidente Gustavo Petro se pronunció este domingo a través de su cuenta de X sobre la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamás tras dos años de cautiverio en Gaza.

En su trino, el mandatario agradeció a los mediadores internacionales como Qatar, Turquía, Egipto y Estados Unidos, países que fueron claves para el cese al fuego y la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Petro expresó “alivio” tras la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot

“En este contexto, el Gobierno de Colombia se complace en anunciar el retorno con vida del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado el 7 de octubre de 2023, y expresa su alivio por su liberación y reencuentro con su familia”, afirmó el presidente Petro, quien destacó el acompañamiento diplomático brindado por Colombia durante todo el proceso.

En medio de la jornada de liberación de los rehenes, Elkana Bohbot se reencontró con su esposa Rebeca González, quien durante dos años exigió su liberación a través de las redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales. Mientras Elkana permaneció en cautiverio, Rebeca denunció las condiciones en las que permanecieron los rehenes en poder de Hamás.

Además, el Gobierno colombiano celebró la liberación de todos los secuestrados israelíes y la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas. En paralelo, subrayó la liberación de más de 1.700 palestinos detenidos desde el inicio del conflicto, incluidos 22 menores de edad y más de 250 personas privadas de la libertad, así como la devolución de cientos de cuerpos retenidos por Israel.

Petro se refirió a la deportación de 154 ciudadanos palestinos

El mandatario también se pronunció en su trino sobre la “deportación forzada de 154 palestinos liberados en el día de hoy por parte de Israel y hace un llamado urgente a que se respeten y restablezcan plenamente los derechos humanos y las garantías fundamentales”.

Por su parte, Petro también habló de la siguiente fase de negociación ahora que los rehenes fueron liberados. El presidente mencionó que temas como “el fin de la ocupación, el genocidio, los asentamientos, el retorno de los refugiados, así como la situación en Jerusalén Oriental”, son fundamentales.

También expresó su disposición a colaborar en la reconstrucción del territorio palestino mediante la propuesta de un “ejército de la humanidad” y alentó a las partes involucradas a perseverar en el camino del diálogo y la negociación.