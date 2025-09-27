Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

París se prepara para reabrir uno de los casos más trágicos de la aviación moderna. A partir del lunes 29 de septiembre, las compañías Air France y Airbus volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en juicio de apelación, tras ser absueltas en primera instancia por el delito de homicidio involuntario en relación con el accidente del vuelo AF447, que en 2009 cobró la vida de 228 personas.

El avión, que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París, se estrelló el 1 de junio de 2009 en medio del océano Atlántico, a pocas horas de haber despegado. A bordo del Airbus A330 viajaban pasajeros de 33 nacionalidades, incluyendo 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

Aunque en abril de 2023 el tribunal correccional de París concluyó que no existía un vínculo causal directo entre las faltas cometidas por ambas empresas y el accidente, sí reconoció su responsabilidad civil. Esa sentencia fue apelada por la fiscalía general, que busca, ahora, reabrir el debate judicial para esclarecer de manera más contundente los hechos. En esta nueva instancia, Air France y Airbus se enfrentan a una posible multa de hasta 225.000 euros cada una.

La falta de capacitación a sus pilotos sobre posibles fallas en las sondad Pitot será utilizada en el juicio:

Uno de los puntos clave del juicio gira en torno al fallo de las sondas Pitot, que se congelaron durante el vuelo y provocaron lecturas erróneas de la velocidad. Las cajas negras revelaron que los pilotos, desorientados por esta falla en medio de la noche y sin una referencia visual clara, no lograron recuperar el control del avión, que cayó al mar en menos de cinco minutos.

Las acusaciones sostienen que Air France no proporcionó a sus pilotos la formación necesaria para enfrentar este tipo de incidentes técnicos, ni informó con claridad sobre los riesgos de congelación de las sondas. Por su parte, Airbus es señalado por presuntamente haber subestimado la gravedad del problema técnico y por no haber alertado con suficiente urgencia a las aerolíneas usuarias del sistema.

Ambas compañías niegan categóricamente estas acusaciones. Air France ha reiterado que “no cometió ningún delito penal que provocara este accidente”, mientras que Airbus asegura que “cooperará plenamente con el juicio de apelación con el fin de seguir esclareciendo las causas de este trágico accidente”, reafirmando su compromiso con la seguridad aérea.

¿Cuándo terminará el juicio?

El proceso judicial, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, combinará análisis técnicos con los testimonios de familiares de las víctimas. En esta segunda instancia, 281 de las 489 partes civiles que participaron en el primer juicio decidieron continuar con el proceso.

“Algunas se cansaron y tiraron la toalla para intentar pasar página. Otras siguen luchando con uñas y dientes y quieren a toda costa que se haga justicia y que se diga claramente la verdad”, explicó Alain Jakubowicz, abogado de algunas de las familias afectadas.

El calendario del juicio establece que durante el primer mes se presentarán los peritos y testigos, mientras que los representantes de Airbus y Air France serán interrogados a partir del 27 de octubre.