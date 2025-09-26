Falleció director del documental sobre la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

El mundo del cine y el periodismo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del director brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, reconocido por su serie documental sobre la tragedia aérea del Chapecoense, nominada al Emmy Internacional.

El cineasta falleció la noche del martes 23 de septiembre en un accidente de avioneta en el Pantanal, región rural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Según informaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos, en el siniestro también perdieron la vida el arquitecto chino Kongjian Yu, referente mundial por el concepto de “ciudades esponja”; el piloto y dueño de la aeronave, Marcelo Pereira de Barros; y el cineasta Rubens Crispim Jr..

Detalles del accidente aéreo

Las autoridades precisaron que la aeronave privada en la que viajaban cayó en un área de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) reveló que la avioneta no contaba con autorización para vuelos nocturnos, ya que carecía de los equipos técnicos requeridos.

¿Quién era Luiz Fernando Ferraz?

Ferraz alcanzó renombre internacional con la serie “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, estrenada en 2022 por WBD/HBO en coproducción con Pacha Films.

A lo largo de cuatro capítulos, la obra investigó las irregularidades en el sistema aéreo y las responsabilidades políticas detrás de la tragedia de noviembre de 2016 en Colombia, donde murieron 71 personas y sobrevivieron solo seis, cuando el equipo viajaba a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional.

Su nominación al Emmy Internacional consolidó a Ferraz como una de las voces más influyentes en el género documental de investigación. Su muerte deja un vacío profundo en la industria audiovisual y en la memoria de quienes siguen buscando respuestas tras el siniestro que marcó al fútbol mundial.