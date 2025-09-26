CANAL RCN
Internacional

Falleció director del documental sobre la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

El director brasileño Luiz Fernando Ferraz, creador del documental sobre la tragedia del Chapecoense y nominado al Emmy, murió en un accidente aéreo en Brasil junto a otras tres personas.

Murió Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del cine y el periodismo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del director brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, reconocido por su serie documental sobre la tragedia aérea del Chapecoense, nominada al Emmy Internacional.

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente
RELACIONADO

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente

El cineasta falleció la noche del martes 23 de septiembre en un accidente de avioneta en el Pantanal, región rural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Según informaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos, en el siniestro también perdieron la vida el arquitecto chino Kongjian Yu, referente mundial por el concepto de “ciudades esponja”; el piloto y dueño de la aeronave, Marcelo Pereira de Barros; y el cineasta Rubens Crispim Jr..

Detalles del accidente aéreo

Las autoridades precisaron que la aeronave privada en la que viajaban cayó en un área de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) reveló que la avioneta no contaba con autorización para vuelos nocturnos, ya que carecía de los equipos técnicos requeridos.

¿Quién era Luiz Fernando Ferraz?

Ferraz alcanzó renombre internacional con la serie “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, estrenada en 2022 por WBD/HBO en coproducción con Pacha Films.

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables
RELACIONADO

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

A lo largo de cuatro capítulos, la obra investigó las irregularidades en el sistema aéreo y las responsabilidades políticas detrás de la tragedia de noviembre de 2016 en Colombia, donde murieron 71 personas y sobrevivieron solo seis, cuando el equipo viajaba a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional.

Su nominación al Emmy Internacional consolidó a Ferraz como una de las voces más influyentes en el género documental de investigación. Su muerte deja un vacío profundo en la industria audiovisual y en la memoria de quienes siguen buscando respuestas tras el siniestro que marcó al fútbol mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Netanyahu se alista para intervenir en la ONU tras advertencia de Trump sobre Cisjordania

México

Ella es Angie Miller, pareja de B-King: está desaparecida en México

Venezuela

Temblores en Venezuela dejan daños en hospitales, escuelas y viviendas en Zulia

Otras Noticias

Bucaramanga

Eduard Sánchez es el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga tras nulidad en la elección de Jaime Beltrán

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, es el nuevo alcalde encargado.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Este viernes 26 de septiembre, se perfila como una jornada de movimiento, creatividad y conexión emocional.

EPS

Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados

Copa Libertadores

¡Todo definido! Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Turismo

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón