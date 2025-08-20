Reconocida influencer falleció tras quedar en medio de un tiroteo: ya hay un capturado

Las redes sociales se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Yarely Ashley Hermosillo, una reconocida influencer de 27 años que compartía recetas y consejos de cocina. La joven, oriunda de Arizona en Estados Unidos, falleció el pasado 15 de agosto luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un tiroteo en Glendale.

Según reportó la revista People, Hermosillo se encontraba en un carro junto a su madre y su hijo de cuatro años cuando ocurrió el ataque. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro médico, la gravedad de la herida en la cabeza terminó arrebatándole la vida.

Su familia, profundamente afectada, compartió un comunicado en redes sociales describiendo el hecho como “un acto de violencia sin sentido”.

¿Qué pasó en el tiroteo donde murió Yarely Ashley Hermosillo?

De acuerdo con las investigaciones, el incidente comenzó cuando Jesús Preciado Dousten, conductor de una camioneta, inició una discusión con otra persona. En medio del altercado, el hombre habría sacado un arma y disparado al aire, pero una de las balas impactó directamente en el vehículo donde viajaba la influencer.

Afortunadamente, la madre y el hijo de la víctima resultaron ilesos tras lo sucedido.

Arresto del sospechoso y consecuencias legales

De acuerdo a lo reportado por el mencionado medio, luego del tiroteo, las autoridades lograron arrestar a Jesús Preciado Dousten, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. Las cámaras de seguridad ayudaron a rastrearlo y lograron su detención tras allanar una vivienda, donde se incautaron dos armas de fuego.

La familia de Yarely inició una campaña en GoFundMe con el propósito de recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar al esposo e hijo de la joven. La iniciativa busca aliviar la carga económica que dejó esta tragedia inesperada.