CANAL RCN
Internacional

Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

El actor perdió la vida tras intervenir en una disputa callejera. Su acto de valentía evitó un desenlace aún más trágico.

Muerte luto IA
FOTO: Freepik

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
12:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Adam Turck, actor de teatro de 35 años, falleció el pasado 2 de agosto en Richmond, Virginia, después de intentar detener una pelea entre una pareja. El trágico suceso ocurrió mientras paseaba a su perro, cuando presenció una agresión contra una mujer en plena vía pública. Al intervenir, Turck fue herido de bala por el agresor, un joven de 19 años, quien posteriormente se quitó la vida.

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas
RELACIONADO

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

Las autoridades locales confirmaron que el incidente tuvo lugar alrededor de las 10:17 a. m. frente a un edificio residencial. El Departamento de Policía de Richmond calificó la acción de Turck como un acto heroico. "Es un desgarrador recordatorio de que debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego", declaró Rick Edwards, jefe de policía.

¿Quién era Adam Turck?

Nacido en el condado de Bucks, Pensilvania, Adam Turck se estableció en Richmond, donde se consolidó como un actor destacado en la escena teatral local. Fue reconocido en 2018 como 'Mejor Actor en una Obra' por su papel en Hand to God y participó en producciones como Smoke y Drácula: Una comedia de horrores, la cual estaba preparando al momento de su fallecimiento.

Además de su carrera artística, Turck fue entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts, donde su comunidad lo recuerda como "el latido del gimnasio". También formó parte del programa itinerante National Players del Teatro Olney, lo que marcó los inicios de su carrera actoral con un fuerte compromiso con la cultura y la educación.

Un acto de valentía que salvó una vida

Dolor en el periodismo deportivo y la radio colombiana tras el fallecimiento Eugenio Baena
RELACIONADO

Dolor en el periodismo deportivo y la radio colombiana tras el fallecimiento Eugenio Baena

Según el testimonio de la familia, Adam Turck no dudó en intervenir al ver que una mujer estaba en peligro. "Arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio", afirmaron. Añadieron que gracias a su intervención, la víctima sobrevivió, algo que no habría sido posible sin su ayuda.

El actor fue trasladado con vida a un hospital, donde fue mantenido en cuidados hasta que se completó su proceso de donación de órganos, conforme a su voluntad. Su familia confirmó que esta decisión reflejaba su deseo de ayudar a otros, incluso después de la muerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

Israel

Israel aprueba plan para ocupar Gaza y Hamás amenaza con "sacrificar" a los rehenes

Nicolás Maduro

EE. UU. duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

Otras Noticias

Cartagena

El emotivo mensaje que la 'Chechy' Baena le dedicó a Eugenio Baena, su padre, antes de su muerte

El reconocido periodista estaba hospitalizado y la 'Chechy', su hija, le había transmitido palabras de aliento. Estos son los detalles.

Tecnología

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Fuentes internacionales afirman que este será en pocas semanas.

Colombianos en el exterior

¿Premio Puskas o autogolazo? La jugada de Willer Ditta que le da la vuelta al mundo

Dian

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención