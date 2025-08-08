Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

Adam Turck, actor de teatro de 35 años, falleció el pasado 2 de agosto en Richmond, Virginia, después de intentar detener una pelea entre una pareja. El trágico suceso ocurrió mientras paseaba a su perro, cuando presenció una agresión contra una mujer en plena vía pública. Al intervenir, Turck fue herido de bala por el agresor, un joven de 19 años, quien posteriormente se quitó la vida.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente tuvo lugar alrededor de las 10:17 a. m. frente a un edificio residencial. El Departamento de Policía de Richmond calificó la acción de Turck como un acto heroico. "Es un desgarrador recordatorio de que debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego", declaró Rick Edwards, jefe de policía.

¿Quién era Adam Turck?

Nacido en el condado de Bucks, Pensilvania, Adam Turck se estableció en Richmond, donde se consolidó como un actor destacado en la escena teatral local. Fue reconocido en 2018 como 'Mejor Actor en una Obra' por su papel en Hand to God y participó en producciones como Smoke y Drácula: Una comedia de horrores, la cual estaba preparando al momento de su fallecimiento.

Además de su carrera artística, Turck fue entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts, donde su comunidad lo recuerda como "el latido del gimnasio". También formó parte del programa itinerante National Players del Teatro Olney, lo que marcó los inicios de su carrera actoral con un fuerte compromiso con la cultura y la educación.

Un acto de valentía que salvó una vida

Según el testimonio de la familia, Adam Turck no dudó en intervenir al ver que una mujer estaba en peligro. "Arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio", afirmaron. Añadieron que gracias a su intervención, la víctima sobrevivió, algo que no habría sido posible sin su ayuda.

El actor fue trasladado con vida a un hospital, donde fue mantenido en cuidados hasta que se completó su proceso de donación de órganos, conforme a su voluntad. Su familia confirmó que esta decisión reflejaba su deseo de ayudar a otros, incluso después de la muerte.