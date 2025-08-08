Dolor en el periodismo deportivo y la radio colombiana tras el fallecimiento Eugenio Baena

Caracol Radio anunció la dolorosa muerte de Eugenio Baena, reconocido locutor y periodista deportivo que venía actuando como panelista en el programa 'El Vbar'. Cabe recordar que es el padre de 'La Chechi' Baena, exitosa patinadora cartagenera.

De acuerdo a lo informado por esta emisora, Baena se encontraba hospitalizado luego de un procedimiento quirúrgico al que tuvo que ser sometido por problemas cardiorrespiratorios. A sus 71 años, deja un lugar difícil de llenar en la radio colombiana.

Así despidieron a Eugenio Baena sus colegas de Caracol Radio

José Alberto Ortiz

Así te recordaremos Eugenio Bahena, con alegría en tu rostro y un ser florecido. Se van muchas historias, anécdotas, voz inconfundible. Personaje del periodismo deportivo colombiano. Descansa en Paz, Solidario saludo a la familia. Corazón arrugado.

Jorge Espinosa

Acaba de morir nuestro colega y periodista de Caracol Radio, Eugenio Baena Calvo. Tenía 71 años. Paz en su tumba y un enorme abrazo en su familia.

Steven Arce

Qué noticia tan horrible, Eugenio era mi amigo más que un compañero, tenía el alma más joven del equipo, era un vanguardista de pensamiento, decía que sin la radio se moría, pues hoy la radio muere un poco porque cuando uno de los grandes se va, la radio pierde mucho. Ay Eugenio, te queremos y sabes la falta que nos vas a hacer porque sabes el cariño que te teníamos, a la Chechy, victoria Eugenia, y demás hijas y familiares un saludo de afecto y solidaridad.

Diego Rueda

Se nos fue Eugenio Baena, el amigo de la radio y de la vida. El periodista que más sabía de todos los deportes en Colombia. Una verdadera institución de la radio. Un abrazo y fortaleza para su familia.

Juan Felipe Cadavid

Hasta hace poco mi compañero en Caracol Radio, pero para siempre un amigo y por siempre agradecido por su amabilidad y generosidad . Un abrazo en el cielo a un ser maravilloso como Eugenio Baena. TE RECORDAREMOS CON MUCHO CARIÑO

'Chemas' Escandón