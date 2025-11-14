CANAL RCN
Internacional Video

Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México: autoridades investigan

Jonathan Ortiz Leal, oriundo de la ciudad de Santa Marta, fue encontrado sin vida en su habitación en la Ciudad de México.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
11:33 a. m.
Hay conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Jonathan Ortiz Leal, un reconocido fotógrafo colombiano quien residía en México desde hace varios años y colaboraba con figuras reconocidas de la farándula de ese país.

El hombre de 34 años y oriundo de la ciudad de Santa Marta fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en la localidad de Santa Fe en Ciudad de México.

De acuerdo a reportes de la prensa mexicana, habría sido encontrado sin ropa y boca abajo, por lo que avanzan las investigaciones para determinar si se encontraba acompañado.

¿Quién era Jonathan Ortiz Leal?

Ortiz Leal llevaba varios años en México para potenciar su carrera como fotógrafo profesional. En los últimos años trabajó en la revista Playboy de ese país, en donde colaboró con modelos reconocidas de la industria para adultos como Karely Ruiz.

Fue el fundador de Jonaorle, donde acumulaba más de 80.000 seguidores. Varias de las modelos con las que colaboró le han dedicado sentidos mensajes de despedida y han dedicado palabras de condolencias para sus familiares.

Su familia busca la repatriación del cuerpo

De acuerdo a lo informado en la prensa mexicana, la familia de Ortiz Leal ya se puso en contacto con la Embajada de Colombia en México para agilizar su repatriación y poder darle el último adiós en su país natal.

De momento, la Fiscalía de Ciudad de México ya adelanta las primeras investigaciones para dar claridad sobre lo sucedido detrás de la muerte de este colombiano.

