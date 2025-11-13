CANAL RCN
Internacional

¡Irreconocible! Sale a la luz la primera imagen de Sean Diddy en prisión

El artista estaría recibiendo tratamiento para el manejo de sustancias psicoactivas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
03:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El empresario y rapero Sean Combs, más conocido como P. Diddy o Puff Daddy, fue detenido y trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a una prisión de Nueva Jersey.

Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?
RELACIONADO

Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?

¿Cómo luce Sean Diddy?

El artista de 56 años reapareció con un aspecto muy diferente: luce barba y cabello completamente gris. La imagen, obtenida por CBS News, fue tomada por las autoridades de la prisión federal al momento de su ingreso.

En ella, Diddy aparece vistiendo ropa sencilla de algodón y sin teñirse el cabello, lo que marca un cambio notable respecto a su habitual imagen pública.

Sean 'Diddy' Combs y un presunto ataque en prisión: "Despertó con un cuchillo en la garganta"
RELACIONADO

Sean 'Diddy' Combs y un presunto ataque en prisión: "Despertó con un cuchillo en la garganta"

Detalles de su reclusión

De acuerdo con los reportes, Diddy fue trasladado a esta prisión a solicitud de sus abogados, tras haber cumplido 13 meses de detención y en medio de versiones sobre un presunto ataque con arma blanca en su anterior centro penitenciario.

En su nuevo lugar de reclusión, el fundador de Bad Boy Records estaría participando en un programa de tratamiento de drogas y desempeñándose como asistente del capellán.

Su fecha de liberación está prevista para el 8 de mayo de 2028, aunque podría adelantarse por buena conducta o una apelación exitosa.

Hay que recordar que el pasado 4 de noviembre, Diddy celebró su cumpleaños número 56 sin ningún evento especial. Por segundo año consecutivo, el empresario pasó la fecha tras las rejas, lejos de las extravagantes fiestas que solía organizar para conmemorar sus cumpleaños.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alemania

Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad

Polonia

Joven DJ colombiano fue asesinado en Polonia en extrañas circunstancias: ¿qué se sabe?

Chile

Elecciones en Chile: el temor de miles de colombianos y venezolanos por posibles deportaciones

Otras Noticias

Medellín

Hinchas de América de Cali fueron agredidos en un hospital en Medellín: revelan nuevos videos

Hinchas de América de Cali fueron agredidos incluso mientras recibían atención médica en un hospital.

Procuraduría General de la Nación

Docente de Piedecuesta afronta cargos por presunto acoso sexual a dos estudiantes menores de edad

De acuerdo con la investigación, el profesor habría realizado insinuaciones inadecuadas a dos estudiantes de 13 y 14 años.

Educación

Definen oficialmente el calendario escolar 2026: vea cuándo acaban las vacaciones

Cuidado personal

Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta los riesgos hasta 17 veces más

Yina Calderón

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?