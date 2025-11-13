¡Irreconocible! Sale a la luz la primera imagen de Sean Diddy en prisión

El empresario y rapero Sean Combs, más conocido como P. Diddy o Puff Daddy, fue detenido y trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a una prisión de Nueva Jersey.

¿Cómo luce Sean Diddy?

El artista de 56 años reapareció con un aspecto muy diferente: l uce barba y cabello completamente gris. La imagen, obtenida por CBS News, fue tomada por las autoridades de la prisión federal al momento de su ingreso.

En ella, Diddy aparece vistiendo ropa sencilla de algodón y sin teñirse el cabello, lo que marca un cambio notable respecto a su habitual imagen pública.

Detalles de su reclusión

De acuerdo con los reportes, Diddy fue trasladado a esta prisión a solicitud de sus abogados, tras haber cumplido 13 meses de detención y en medio de versiones sobre un presunto ataque con arma blanca en su anterior centro penitenciario.

En su nuevo lugar de reclusión, el fundador de Bad Boy Records estaría participando en un programa de tratamiento de drogas y desempeñándose como asistente del capellán.

Su fecha de liberación está prevista para el 8 de mayo de 2028, aunque podría adelantarse por buena conducta o una apelación exitosa.

Hay que recordar que el pasado 4 de noviembre, Diddy celebró su cumpleaños número 56 sin ningún evento especial. Por segundo año consecutivo, el empresario pasó la fecha tras las rejas, lejos de las extravagantes fiestas que solía organizar para conmemorar sus cumpleaños.