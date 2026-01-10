Régimen de Irán amenaza con la pena de muerte a manifestantes tras dos semanas de protestas

Teherán completa dos semanas de protestas, en las que 65 personas han muerto y al menos 2.270 han sido detenidas, por “sabotaje” y “participar en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad”.

Cargos, que, según advirtió el fiscal de la capital iraní, Teherán, podrían “merecer” la pena de muerte, en algunos casos.

Las protestas, que el descontento por la represión y censura del régimen avivaron, iniciaron con un grupo de comerciantes que salió a las calles para demostrar su inconformismo con la crisis económica que atraviesa el país.

Régimen de Jamenei se enfrenta a la presión internacional:

En respuesta a las protestas de los últimos días y la estrategia represiva del régimen de Alí Jamenei, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció a favor de los manifestantes.

El presidente Donald Trump advirtió que no descarta emprender acciones contra el gobierno iraní, a pesar de la fuerza que habría tomado la rebelión en los últimos días: "Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades, lo cual nadie creía posible hace solo unas semanas".

Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que mujeres, hombres y niños se enfrentan a una "represión violenta", en su llamado a la libertad.

Opositores a la Revolución islámica reforzaron su llamado a mantener las protestas:

Las protestas, en contra de los líderes de la Revolución islámica que, en 1979, derrocaron la dinastía Pahlaví y exiliaron al Sha Mohammad Reza Pahleví, han generado caos en gran parte del país y un aumento en los precios de los productos de primera necesidad.

Además, el régimen de Jamenei impuso un apagón en todo el territorio, para evitar que imágenes de las protestas y el aparato represivo del Estado se difundan en redes. Acciones que generaron un nuevo llamado del hijo exiliado del sha Pahleví:

“Mis queridos compatriotas, por vuestro coraje y firmeza habéis ganado la admiración de todo el mundo. Su renovada y magnífica presencia en las calles de todo Irán el viernes por la noche fue una respuesta aplastante a las amenazas del traicionero y asesino líder de la república islámica. En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía. Especialmente del transporte, el petróleo, el gas y la energía a iniciar una huelga nacional”.