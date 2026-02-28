CANAL RCN
Colombia

Cierres en la avenida Boyacá: estos son los siete puntos intervenidos y cómo afectan la movilidad en Bogotá

La Secretaría de Movilidad confirmó el cierre parcial de siete intercambiadores viales en ambos sentidos de la Boyacá. Conozca los puntos exactos y planifique sus recorridos.

Avenida Boyacá
FOTO: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
12:30 p. m.
La movilidad en Bogotá enfrenta nuevos ajustes operativos en uno de sus principales corredores viales. La avenida Boyacá tendrá el cierre parcial de siete intercambiadores como parte de una estrategia técnica para reorganizar el tránsito y reducir la congestión vehicular.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la medida busca mejorar la fluidez y disminuir maniobras riesgosas, como giros indebidos o contravías, que suelen presentarse en horas pico.

Puntos cerrados en sentido sur–norte y norte–sur

Según el reporte oficial de la SDM, los cierres parciales se distribuyen en ambos sentidos de circulación sobre la avenida Boyacá:

Sentido sur–norte:

  • Intercambiador de la calzada rápida a lenta en la Calle 23D.
  • Calle 69B, de calzada lenta a rápida.
  • Calle 71, de calzada rápida a lenta.
  • Calle 78, de calzada rápida a lenta.

Sentido norte–sur:

  • Calle 73, de calzada lenta a rápida.
  • Calle 53A, de calzada lenta a rápida.
  • Calle 52, de calzada lenta a rápida.

¿Por qué se realizan los cierres en la avenida Boyacá?

Las autoridades de tránsito han señalado que la avenida Boyacá presenta retos estructurales de movilidad debido al alto flujo de vehículos diarios, especialmente en horas de mayor demanda.

Las congestiones recurrentes, sumadas a trabajos de infraestructura en diferentes tramos, obligan a implementar medidas de regulación técnica para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores anticipar cambios de carril y utilizar los accesos habilitados antes de cada punto intervenido para prevenir contratiempos.

