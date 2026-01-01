Reportan la excarcelación de 87 personas detenidas durante protestas de 2024 en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro habría excarcelado a más de 85 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones de 2024.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), indicó a través de sus redes sociales que madres y familiares de presos políticos reportaron la excarcelaciones en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

"De acuerdo con sus testimonios, alrededor de las 4:00 a.m. habrían salido del penal un bus Yutong, dos Encavas y una vans, trasladando a personas privadas de libertad por motivos políticos".

En el mismo sentido se pronunció El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, indicaron la excarcelación de un grupo de 87 personas, pero aseguró que no cuentan con libertades plenas.

"Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad".

Los excarcelados pertenecen a las más de 2.000 personas que fueron arrestadas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Durante la represión, policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, al menos 28 manifestantes murieron.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Nuevas detenciones en Venezuela

El Servicio de Inteligencia (Sebin) detuvo a José Elías Torres, líder de la principal central sindical del país, y a Nicmer Evans, director de un portal de noticias. Las familias de ambos denuncian sus casos como desapariciones forzadas.

También fueron detenidos José Patines, dirigente sindical, y Melquíades Pulido, integrante del partido Vente Venezuela de Machado, aunque ambos fueron liberados poco tiempo después.

Un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses en Venezuela.

La oposición sostiene que estas liberaciones funcionan como una estrategia de "puerta giratoria", mediante la cual salen unos presos e ingresan otros. También considera que los detenidos son utilizados con fines políticas.