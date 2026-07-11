Vuelos de Avianca para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Para garantizar la llegada de miles de hinchas, Avianca anunció un plan de conectividad que incluye vuelos directos desde Buenos Aires y la operación del imponente Boeing 787 Dreamliner, asegurando que los fanáticos vivan este evento histórico para el fútbol continental.

Vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla

Para facilitar el desplazamiento de los aficionados argentinos, Avianca operará vuelos especiales sin escalas entre Buenos Aires y Barranquilla los días 19 y 20 de noviembre. Esta conexión directa elimina la necesidad de escalas largas, permitiendo un viaje ágil que lleva a la afición directo al corazón de la celebración deportiva.

Cortesía: Avianca

El Boeing 787 Dreamliner multiplicará la capacidad de pasajeros

Uno de los grandes atractivos de este plan operativo es la asignación de la aeronave de mayor capacidad de la aerolínea. Durante los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires–Bogotá–Buenos Aires será operada por el Boeing 787 Dreamliner. Este avión de cabina ancha y doble pasillo cuenta con capacidad para 291 pasajeros por trayecto, lo que representa un salto significativo en la oferta de sillas disponibles para unir a Argentina y Colombia, sumándose a los 56 vuelos semanales que ya operan en esta ruta.

Más frecuencias desde Bogotá para la final de la Sudamericana

El despliegue internacional estará respaldado por un fuerte refuerzo a nivel nacional. La aerolínea mantiene un liderazgo absoluto hacia la sede del evento con más de 200 vuelos semanales regulares entre Bogotá y Barranquilla. Para garantizar la movilidad durante los días de mayor tráfico, se sumarán seis vuelos adicionales los días 20 y 22 de noviembre.

Cortesía: Avianca

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, destacó el compromiso de la empresa con su ciudad de origen: "Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta Final en nuestra casa. Ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico".

Impacto turístico y económico para la capital del Atlántico

La llegada de miles de visitantes representa una oportunidad de oro para proyectar a Barranquilla a nivel internacional. Alejandro Char, alcalde de la ciudad, celebró la iniciativa señalando que este vuelo directo no solo abre las puertas del estadio a Sudamérica, sino que ratifica a la ciudad como un destino global. "Es la prueba de que Barranquilla ya no es una ciudad de paso, es un destino de talla mundial. Esta ruta nos trae turismo, nos trae comercio, nos trae empleo y nos deja conectados con Sudamérica mucho después de la Final", afirmó el mandatario.

Toda esta operación especial se suma a la red que la aerolínea ya ofrece desde Argentina, con 70 vuelos semanales, y desde Brasil, con más de 100 frecuencias semanales. De esta forma, la conectividad aérea se convierte en un puente fundamental que acerca a los países latinoamericanos a través de la pasión innegable por el deporte.