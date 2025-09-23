Aclaran si debe pagar el aumento de visa en caso de que la entrega sea después de octubre

La reciente noticia sobre el aumento en el costo de las visas de no inmigrante a los Estados Unidos, que entrará en vigor el 1 de octubre, ha generado una gran incertidumbre entre miles de solicitantes alrededor del mundo. Una de las preguntas más recurrentes y de mayor preocupación es: "Si ya pagué el arancel del trámite, pero mi entrevista o la entrega del documento es después de la fecha límite, ¿debo pagar la diferencia?

La respuesta oficial, según las directrices del Departamento de Estado de EE.UU. y la información proporcionada por las embajadas y consulados, es clara y tranquilizadora: No se debe pagar el aumento si la tarifa ya fue abonada y la solicitud está en curso.

Este principio se basa en la normativa que rige el proceso consular. La tarifa de solicitud de visa (conocida como Tarifa de Lectura Mecánica de Visa o MRV) es un pago no reembolsable por el procesamiento de la solicitud, no por la emisión de la visa en sí. Es decir, el pago inicial se hace en el momento de iniciar el trámite, y su validez está ligada a ese momento, no a la fecha en la que se aprueba o se entrega el documento.

Si un solicitante pagó la tarifa actual antes del 1 de octubre, su pago será considerado válido incluso si su cita de entrevista o el proceso de emisión de la visa se extiende hasta después de esa fecha.

La información oficial de las embajadas y consulados de Estados Unidos ha sido consistente en este punto. Al anunciar aumentos de tarifas en el pasado, siempre han especificado que aquellos que ya hayan pagado la tarifa y tengan una solicitud en curso no se verán afectados por el cambio.

La única excepción, que es importante destacar, es si el pago de la tarifa expirara antes de que se complete el proceso. Los pagos de la tarifa MRV tienen una validez de un año, por lo que los solicitantes deben asegurarse de programar su cita dentro de ese período.

Precio nuevo de la visa americana en Colombia

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha sido enfática en que el nuevo valor de 435 dólares aplicará a todos los solicitantes que realicen su pago y agenden su cita a partir del 1 de octubre. Para aquellos que ya hayan cancelado la tarifa anterior de 185 dólares y cuenten con una cita confirmada antes de esa fecha, no verán modificadas las condiciones de su trámite.

RELACIONADO Este es el país latinoamericano con más rechazo de visas en Estados Unidos

El valor en pesos colombianos, como es usual, dependerá de la tasa de cambio del día en que se efectúe el pago. Teniendo en cuenta la actual cotización del dólar, el costo total del trámite rondaría los 1.740.000 pesos colombianos, lo que representa un aumento significativo de 1.000.000 de pesos.