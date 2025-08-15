Estos son los requisitos que necesita un colombiano para trabajar en Canadá: téngalos en cuenta

Canadá se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para los profesionales colombianos que buscan nuevas oportunidades laborales. Su economía estable, alta calidad de vida y políticas de inmigración abiertas han incentivado a miles a explorar esta posibilidad.

Sin embargo, el camino hacia un empleo en el país norteamericano puede estar lleno de desinformación y procesos complejos.

Ante este panorama, el Consulado General de Colombia en Toronto ha emitido una comunicación detallada para aclarar los requisitos y procedimientos que deben seguir los colombianos interesados en trabajar en este país, desmintiendo mitos y ofreciendo orientación precisa.

Requisitos primordiales para trabajar en Canadá

Según el Consulado, el primer y más crucial paso es entender que no existe una única "visa de trabajo" universal. La posibilidad de trabajar en Canadá está ligada a un permiso de trabajo, el cual se obtiene a través de un empleador canadiense. "Un permiso de trabajo no es una visa para buscar empleo.

Es un documento que autoriza a una persona a trabajar para un empleador específico en una ocupación determinada y por un periodo de tiempo definido", explicó un portavoz del Consulado. Esto significa que el proceso debe comenzar con la obtención de una oferta de empleo válida de una empresa canadiense.

Uno de los principales requisitos que debe cumplir el empleador es obtener una Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA, por sus siglas en inglés).

La LMIA es un documento que emite el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC) y que certifica que el empleador necesita contratar a un trabajador extranjero porque no ha encontrado un ciudadano o residente permanente canadiense para ocupar el puesto.

Este proceso es costoso y burocrático, lo que hace que muchas pequeñas y medianas empresas opten por no contratar trabajadores extranjeros si no es estrictamente necesario. No obstante, existen algunas excepciones a la LMIA, principalmente en el marco de acuerdos de libre comercio o para trabajadores altamente cualificados en sectores específicos.

Una vez que el empleador ha obtenido una LMIA positiva y ha extendido una oferta de empleo, el profesional colombiano puede proceder a solicitar su permiso de trabajo. Los requisitos para esta solicitud incluyen: un pasaporte válido, la oferta de empleo, la LMIA (si aplica), prueba de que el solicitante cumple con los requisitos del puesto (educación, experiencia laboral), y, en muchos casos, una prueba de idioma (generalmente inglés o francés).

El Consulado enfatiza que los colombianos deben ser transparentes y honestos con toda la información y documentación que presenten, ya que cualquier inconsistencia puede resultar en la negación de la solicitud y en una prohibición de entrada al país por varios años.

Además de los permisos de trabajo temporales, el Consulado recordó a los interesados que existen programas de inmigración permanente que también pueden ser una vía para trabajar en Canadá. Programas como el "Express Entry" o los programas de nominación provincial (PNP) permiten a los colombianos con la educación, experiencia y habilidades lingüísticas adecuadas aplicar para la residencia permanente, lo que les permite trabajar en cualquier lugar de Canadá sin la necesidad de un permiso de trabajo ligado a un empleador específico.

"La clave es investigar y entender qué programa se adapta mejor a su perfil", aconsejó el Consulado.