¿Qué pasaría si EE. UU. no certifica a Colombia en la lucha contra las drogas por segundo año consecutivo?

Al finalizar la tarde del martes 15 de septiembre, la Casa Blanca anunciará si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas, a un año de perder la certificación bajo la administración de Gustavo Petro.

No recibirla por segundo año consecutivo podría tener serias consecuencias en la ayuda económica y militar que recibe el país.

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, explicó en diálogo con Noticias RCN que, en medio de este proceso, “se evalúan todas las acciones en el periodo fiscal de Estados Unidos, que va de octubre a octubre, incluyendo extradiciones, interdicción y trabajo mancomunado en la lucha contra el narcotráfico”.

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¿Qué pasaría si Colombia no recibe la certificación?

De acuerdo con Niño, si Colombia no recibe la certificación “se afecta el presupuesto de ayuda militar, especialmente del International Narcotics and Law Enforcement (INL), que es la agencia que más recursos le da al país en la lucha contra las drogas”.

Hasta 2024, Colombia era, en el hemisferio, el segundo país que recibía más ayuda económica en seguridad y Gobierno y apoyos subnacionales. 5,1 billones de pesos que golpearon el presupuesto de Defensa.

Adicionalmente, la no certificación afecta la imagen del país a nivel internacional y la capacidad de sus empresas para llamar la atención de inversores en el mercado global; lo que, según Niño, resulta sumamente “preocupante”.

¿Qué efecto tendrá la llegada de Abelardo de la Espriella en la decisión de los EE. UU.?

De acuerdo con el exviceministro de la cartera de Defensa, “es poco o mínimamente probable que después de la visita del secretario de Estado a Colombia, el Gobierno de Estados Unidos mantenga la descertificación, no porque lo haya hecho bien Gustavo Petro en su último año, sino porque podría afectar la asistencia militar al Gobierno de Abelardo de la Espriella”.

Tres señales serían claves para llegar a esta conclusión: “1. El anuncio de un apoyo de mil millones de dólares en cooperación militar que realizó el Gobierno Trump y 2. Lo que se ha dicho sobre la ayuda militar que Estados Unidos brindaría al país, incluso mayor a la del Plan Colombia y 3. Los objetivos de alto valor que ha logrado Abelardo de la Espriella en su primer mes en el poder”.