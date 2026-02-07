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Rescate de mascotas en Venezuela: perros y gatos entre las ruinas del terremoto

Muchos de estos animales, tras perder a sus familias, han encontrado nuevos brazos.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
05:41 p. m.
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En medio de la tragedia que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, las historias de rescate no solo involucran a niños, adultos y ancianos.

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También se han convertido en protagonistas los amigos más fieles: perros, gatos, loros y hasta pequeños hámsters que, atrapados bajo los escombros, han encontrado manos dispuestas a buscarlos y salvarlos.

Mascotas entre las ruinas

La esperanza se niega a desaparecer, incluso por quienes no pueden lanzar un grito de auxilio. Voluntarios y médicos veterinarios se han unido para rescatar a las mascotas que quedaron atrapadas en lo que alguna vez fue su hogar.

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Muchos de estos animales, tras perder a sus familias, han encontrado nuevos brazos dispuestos a darles una segunda oportunidad.

Promesas de vida

Uno de los casos más conmovedores ocurrió con un hombre gravemente herido que pidió a los veterinarios hacerse responsables de su perro si él no sobrevivía.

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El señor falleció, pero una colega del equipo decidió adoptar al animal, cumpliendo la promesa hecha en medio del dolor. Historias como esta recuerdan que cada vida importa y que, incluso en la devastación, la solidaridad se extiende más allá de los seres humanos.

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