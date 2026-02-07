Rescate de mascotas en Venezuela: perros y gatos entre las ruinas del terremoto

En medio de la tragedia que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, las historias de rescate no solo involucran a niños, adultos y ancianos.

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También se han convertido en protagonistas los amigos más fieles: perros, gatos, loros y hasta pequeños hámsters que, atrapados bajo los escombros, han encontrado manos dispuestas a buscarlos y salvarlos.

Mascotas entre las ruinas

La esperanza se niega a desaparecer, incluso por quienes no pueden lanzar un grito de auxilio. Voluntarios y médicos veterinarios se han unido para rescatar a las mascotas que quedaron atrapadas en lo que alguna vez fue su hogar.

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Muchos de estos animales, tras perder a sus familias, han encontrado nuevos brazos dispuestos a darles una segunda oportunidad.

Promesas de vida

Uno de los casos más conmovedores ocurrió con un hombre gravemente herido que pidió a los veterinarios hacerse responsables de su perro si él no sobrevivía.

El señor falleció, pero una colega del equipo decidió adoptar al animal, cumpliendo la promesa hecha en medio del dolor. Historias como esta recuerdan que cada vida importa y que, incluso en la devastación, la solidaridad se extiende más allá de los seres humanos.