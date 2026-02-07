Perrito sobreviviente a los terremotos en Venezuela fue adoptado tras perder a su familia

Venezuela continúa las labores de rescate de sobrevivientes que, al cumplir ocho días, siguen luchando por sus vidas debajo de los escombros.

Pero estas labores no solo se han concentrado en vidas humanas ya que los animales también han tomado protagonismo de heroicos rescates que han sensibilizado a millones de personas en todo el mundo.

La historia de ‘Terry’ ha sido una de las más conmovedoras ya que este perrito mediano logró sobrevivir a la tragedia al quedar huérfano, pues su dueño habría fallecido bajo los escombros de su vivienda.

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‘Terry’ encontró un nuevo hogar

La historia de ‘Terry’ se hizo rápidamente viral, pues en algunos casos las mascotas de las personas fallecidas han sido entregadas a familiares que los han reconocido. Sin embargo, en el caso de este perrito no fue así por lo que rápidamente se empezó a difundir su fotografía para encontrarle un hogar.

Por esto, en horas recientes, una creadora de contenido en redes, identificada como @lourdessuikowsky, compartió un video en donde mostró el instante en el que ‘Terry’ llegó a su vivienda en brazos de una familiar suya.

Llegando el nuevo integrante de nuestro hogar. Un hermoso sobreviviente de La Guaira, aseguró la mujer.

Aunque inicialmente el canino fue identificado por el nombre de ‘Terry’, sus nuevos dueños también lo han llamado ‘Topito’ en honor a la valerosa labor que ejecutó al sobrevivir varios días bajo la tierra y los escombros de su vivienda.

En el video, compartido en la red social TikTok, se observa la llegada de ‘Terry’ a su nuevo hogar en donde comenzó su proceso de adaptación a su nueva vivienda en donde ya cuenta con su propia cama, plato de agua y comida, su alfombra para hacer sus necesidades y un sillón para sentarse.

Veterinarios colombianos viajarán a Venezuela para atender mascotas

Por otro lado, las labores de búsqueda, rescate y atención de animales no han cesado ya que un grupo de veterinarios colombianos viajarán a Venezuela para atender a aquellas mascotas lesionadas.

“Atenderemos a perros y gatos que necesiten cirugías urgentes. Muchos de ellos con fracturas y heridas que no pueden seguir esperando”, afirmó el doctor Nicolás Arbeláez.

Por esto, los especialistas se encuentran impulsando una colecta para obtener material quirúrgico y de osteosíntesis con el objetivo de atender a la mayor cantidad de animales que lo requieran. Para mayor información, ingresar a las redes sociales oficiales del médico veterinario Nicolás Arbeláez.