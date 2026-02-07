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Campesinos de Remolino, Magdalena protestan por adjudicación de tierras: hacen un llamado a la ANT

Según campesinos de la zona, cerca de 1.200 hectáreas serían adjudicadas a familias que no pertenecen a la jurisdicción de Remolino.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
04:15 p. m.
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Desde el pasado martes 30 de junio, un grupo de campesinos del municipio de Remolino mantiene una protesta pacífica en predios adquiridos por el Gobierno Nacional para programas de acceso a tierras. La jornada completa ya tres días de manifestaciones continuas.

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Reclamo por priorización a habitantes locales

De acuerdo con los líderes de la comunidad, existe preocupación porque cerca de 1.200 hectáreas serían adjudicadas a familias que no pertenecen a la jurisdicción de Remolino. Esta situación ha generado inconformidad entre los campesinos locales, quienes solicitan que se priorice a los habitantes del municipio en los procesos de entrega de tierras.

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Los manifestantes hicieron un llamado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Alcaldía y la Personería Municipal para que hagan presencia en el lugar y promuevan una mesa de diálogo que permita llegar a acuerdos.

Exigen presencia institucional en predio La Loma

Hasta el momento, la protesta se desarrolla de manera pacífica, mientras la comunidad permanece a la espera de una respuesta oficial.

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“Estamos de lucha esperando a la Agencia Nacional de Tierra con el campesinado de Remolino. Queremos pronta respuesta. Estamos en el predio La Loma y queremos la presencia del Gobierno Nacional porque no estamos dispuestos a entregarle las tierras a otros municipios. La lucha es perenne por los campesinos de Remolino, Magdalena”, expresó uno de los manifestantes.

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