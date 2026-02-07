Campesinos de Remolino, Magdalena protestan por adjudicación de tierras: hacen un llamado a la ANT

Desde el pasado martes 30 de junio, un grupo de campesinos del municipio de Remolino mantiene una protesta pacífica en predios adquiridos por el Gobierno Nacional para programas de acceso a tierras. La jornada completa ya tres días de manifestaciones continuas.

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Reclamo por priorización a habitantes locales

De acuerdo con los líderes de la comunidad, existe preocupación porque cerca de 1.200 hectáreas serían adjudicadas a familias que no pertenecen a la jurisdicción de Remolino. Esta situación ha generado inconformidad entre los campesinos locales, quienes solicitan que se priorice a los habitantes del municipio en los procesos de entrega de tierras.

Los manifestantes hicieron un llamado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Alcaldía y la Personería Municipal para que hagan presencia en el lugar y promuevan una mesa de diálogo que permita llegar a acuerdos.

Exigen presencia institucional en predio La Loma

Hasta el momento, la protesta se desarrolla de manera pacífica, mientras la comunidad permanece a la espera de una respuesta oficial.

“Estamos de lucha esperando a la Agencia Nacional de Tierra con el campesinado de Remolino. Queremos pronta respuesta. Estamos en el predio La Loma y queremos la presencia del Gobierno Nacional porque no estamos dispuestos a entregarle las tierras a otros municipios. La lucha es perenne por los campesinos de Remolino, Magdalena”, expresó uno de los manifestantes.