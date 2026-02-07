¿Qué significa la 'D' rotulada por rescatistas en los edificios desplomados en Venezuela?

Una 'D' escrita con pintura en spray a un costado de la fachada de uno de los edificios arrasados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana tiene un doloroso significado para cientos de familias que buscan vida bajo las placas de concreto.

La letra 'D' en las estructuras derrumbadas entierra las esperanzas de encontrar personas vida bajo los escombros.

La gran mayoría de los edificios en ruinas en La Guaira tiene la letra D marcada, confirmó a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate de España.

¿Qué significa la 'D' marcada en los edificios desplomados en Venezuela?

La letra 'D' marcada en los edificios caídos significa "deceased" (muerto). Hace parte de la nomenclatura internacional respaldada por Naciones Unidas para operaciones de búsqueda y rescate en medio de terremotos.

La marcación de la 'D' ayuda a los cuerpos de rescate a saber que ya ese lugar se trabajó y que ya no hay posibilidad de hallar vida. También permite identificar riesgos y determinar el estado de las estructuras, ya sea para recuperarlas o declararlas inhabitables.

No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida.

Luego del marcaje que indicaba la inexistencia de posibles sobrevivientes, agentes de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela añadieron otra marca, una X y la palabra "demoler".

Familias no pierden la esperanza de encontrar a los suyos en los edificios con 'D'

AFP conoció uno de los muchos casos en los que las familias se niegan a dejar de buscar a sus familiares en las edificaciones dadas de baja.

Helén Guedez y su hermano buscan sin descanso entre una descomunal montaña de ruinas, pese a que el edificio donde vivía su papá, su hermana y su abuela ya fue marcado con la letra 'D' en su entrada.

Nosotros vamos a seguir buscando porque nos gustaría tener el cuerpo de nuestros familiares y darle un entierro digno.

Además de las edificaciones marcadas con 'D', hay otras con una I en la entrada para advertir que son inhabitables.