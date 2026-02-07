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Indignante: mujer grabó a su hijo mientras golpeaba y azotaba a un gato bebé en Marinilla, Antioquia

Según la Alcaldía de Marinilla, el pequeño gato habría sobrevivido al ser rescatado junto a otros tres animales.

Foto: Captura pantalla IG @fundacionmilagrodeabril
Foto: Captura pantalla IG @fundacionmilagrodeabril

Noticias RCN

julio 02 de 2026
02:23 p. m.
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Un desgarrador video se ha hecho viral en horas recientes en donde se observa el instante en el que, al parecer, la madre de un menor graba el instante en el que el niño azota contundentemente a un pequeño gato contra el suelo y lo estrella reiteradamente contra la pared de la vivienda.

Ante la evidente agresión que el felino estaba recibiendo, la mujer, al parecer, no intervino para evitar la acción que el menor estaba desarrollando en dicho instante.

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¿Qué pasó con el gato golpeado por un menor en Marinilla?

Gracias a la alerta generada por la comunidad y las acciones por parte de la Policía de Antioquia y el grupo de Carabineros en Colombia, se logró rescatar al gato agredido, otra cría, su madre felina y una perrita.

Según un reciente comunicado de la Alcaldía de Marinilla, los animales actualmente permanecen bajo custodia y observación veterinaria donde se encuentran recibiendo atención especializada y serán sometidos a las valoraciones médicas correspondientes para determinar su estado de salud.

Así mismo, informaron que el caso ya está siendo investigado por las autoridades competentes para adelantar las actuaciones y determinar las medidas y sanciones. De igual manera, dieron a conocer que el menor que aparece en el video se encuentra bajo protección de la Comisaria de Familia.

“La Administración Municipal reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal e invita a la ciudadanía a promover la tenencia responsable y a denunciar oportunamente cualquier caso de maltrato”, afirmó la Alcaldía.

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¿Cuáles son las sanciones contra el maltrato animal en Colombia?

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses.

Así mismo, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes, se encuentra cuando la conducta se cometa valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presen­cia de aquellos y cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal.

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