Estas son las restricciones que tienen los turistas en EE.UU. aunque tenga la visa: tome nota

En caso de incumplir con ello, el extranjero afrontará duras consecuencias.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
12:16 p. m.
A diario, son miles de colombianos los que buscan aplicar a la visa, todo con el objetivo de visitar suelo americano. Por lo general, los ciudadanos aplican para las visas B-1 y B-2, las cuales son de no inmigrante para entrar temporalmente a Estados Unidos.

La B-1 es para propósitos de negocios (como asistir a conferencias, negociar contratos o consultar con socios comerciales) y la B-2 es para turismo, vacaciones o tratamiento médico. En la práctica, a la mayoría de los solicitantes se les otorga una visa combinada, la B-1/B-2, que cubre ambos propósitos.

Una vez en territorio estadounidense, los turistas se encuentran sujetos a una serie estricta de limitaciones y prohibiciones que, de ser ignoradas, pueden llevar a la cancelación inmediata del visado, la deportación y la prohibición de futuras entradas.

La visa de turista es, en esencia, un permiso condicional para un propósito específico: el placer o negocios de corta duración, y cualquier desviación de este mandato es considerada un abuso de la visa.

¿Qué restricciones tienen los turistas en EE.UU. a pesar de tener visa?

La principal y más grave restricción es la prohibición absoluta de trabajar. La visa B2 (turismo) y la B1 (negocios) no otorgan ningún permiso para el empleo remunerado en el país. Esto incluye trabajos a tiempo completo, parcial, temporales o incluso aquellos que se realicen de manera remota para una empresa no estadounidense, si la paga es recibida mientras el turista está en EE. UU.

Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han intensificado la vigilancia, incluso revisando teléfonos y redes sociales en busca de evidencia de que el viajero está buscando o realizando actividades laborales. La creencia popular de que "hacer una chiripa" o trabajar por propinas es aceptable es completamente falsa y arriesga la cancelación del visado.

De manera similar, la visa B2 no permite estudiar de forma significativa. Un turista puede asistir a alguna clase recreativa o corta, como un curso de cocina de un día, pero matricularse en un programa académico formal, como una universidad o un curso de idiomas intensivo, requiere una visa de estudiante (F-1). Hacerlo sin el visado adecuado se considera una violación del estatus migratorio.

Estas son otras restricciones:

  • Realizar actuaciones pagadas o cualquier tipo de presentación profesional ante un público que pague.
  • Ejercer como prensa extranjera (radio, cine, periodismo impreso), lo cual requiere una visa I.
  • Buscar la residencia permanente o manifestar una intención de quedarse en Estados Unidos de forma indefinida.

 

