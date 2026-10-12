Agente de ICE hirió a un hombre durante un operativo en Nueva York

El 8 de octubre se registró un nuevo incidente en Nueva York en el que un ciudadano resultó herido por disparos efectuados por un agente federal de inmigración. Los hechos ocurrieron en el sector de Marble Hill, en el distrito del Bronx.

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Según informaron las autoridades y medios locales, agentes federales estuvieron involucrados en el hecho y uno de ellos habría disparado contra el hombre.

“Agentes federales de las fuerzas del orden están implicados en los hechos, en el barrio de Marble Hill”, informó la Policía de Nueva York, sin precisar inicialmente a qué agencia pertenecían los funcionarios involucrados.

Tras el tiroteo, la víctima fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

“La persona herida de bala fue trasladada a un hospital cercano. Actualmente está consciente y recibe atención médica”, aseguró la Policía de Nueva York.

Posteriormente, se estableció que los agentes involucrados pertenecían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias del país.

Organizaciones de migrantes cuestionaron el procedimiento

La New York Immigration Coalition, organización que defiende los derechos de los migrantes, reaccionó ante el nuevo incidente y cuestionó el uso de la fuerza por parte de los agentes federales.

“Este incidente nos recuerda una vez más la violencia desenfrenada e incontrolada que el ICE propaga en nuestras comunidades”, señaló la organización en un comunicado.

Además, pidió que se adelante una investigación sobre lo ocurrido y que se hagan públicas las imágenes registradas por las cámaras corporales de los agentes.

Exigimos una investigación inmediata sobre este tiroteo, la publicación de las imágenes de las cámaras corporales y que los agentes del ICE que hicieron un uso excesivo de la fuerza rindan cuentas”, añadió la organización.

Tensión entre Nueva York y las autoridades migratorias

Nueva York, uno de los principales bastiones del Partido Demócrata en Estados Unidos, mantiene una relación tensa con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.

La ciudad ha limitado en distintos ámbitos su cooperación con ICE, en medio de las diferencias existentes entre las autoridades locales y la política migratoria impulsada por el Gobierno federal.

Sin embargo, estas tensiones no han impedido que la actividad de la agencia se haya intensificado en Nueva York desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

El caso ocurrido en Marble Hill se suma así a los recientes episodios que han generado cuestionamientos sobre las actuaciones de los agentes federales de inmigración en distintas ciudades estadounidenses.