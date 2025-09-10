¿A qué se dedica y quién es 'El Comandante' que se reuniría con B-King y Regio? Esto se conoció

Tras la muerte de B-King y Regio Clown, salió a la luz un chat que está siendo parte de los elementos de investigación.

Se trata de la última conversación que Regio Clown, el DJ colombiano que vivía en México, tuvo con una amiga.

En ese chat, Regio Clown aseguró que se reuniría con 'Mariano' y con 'El Comandante'. Además, expresó que no confiaba en nadie, pero que tenía que hacer negocios e, incluso, compartió la ubicación en vivo.

Y, tomando como referencia esa información, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, rompió el silencio en el pódcast 'Más Allá del Silencio' y fue consultado acerca de si tiene claridad de quiénes son 'Mariano' y 'El Comandante'.

¿Qué fue lo que respondió? Descubra los detalles completos.

A esto se dedica 'El Comandante', el hombre que se reuniría con B-King y Regio Clown, según Juan Camilo Gallego

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, contó que tanto él como el artista conocieron a 'El Comandante' en la noche del 14 de septiembre de 2025, antes del evento de música electrónica.

"Él llegó en una camioneta a recogernos en el hotel para llevarnos al sitio del evento", comenzó diciendo el mánager de B-King.

"De 'El Comandante', Regio me dijo que trabajaba en Migración, con el Gobierno, y que les había hecho el favor de llevarnos porque era muy amigo. Entonces yo pensé que era normal porque en todos los países, cada vez que voy con un artista, envían una camioneta", añadió.

Este tema se trató sobre el minuto 38.

¿Y quién es 'Mariano', el otro hombre que se reuniría con B-King y Regio Clown?

Aparte de hablar acerca de 'El Comandante', Juan Camilo Gallego también explicó que Regio Clown les dijo a él y a B-King que 'Mariano' es un escolta.

De hecho, el mánager precisó que 'Mariano' estuvo presente el día que Regio Clown los recogió cuando llegaron al aeropuerto de Ciudad de México.