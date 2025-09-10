ATENCIÓN: Mánager de B-King reveló quién es 'Mariano', el hombre que aparece en los chats de Regio Clown

Juan Camilo Gallego, el hombre que era el mánager de B-King desde hace tres meses y medio, ha recibido varios señalamientos por aceptar el contrato en México.

En medio de esa situación, él, que ha asegurado que aprendió a querer a B-King como a un integrante de su familia, tomó la decisión de romper el silencio y habló con el pódcast 'Más Allá del Silencio'.

En el diálogo, Juan Camilo Gallego contó que Regio Clown se comunicó directamente con él y que les ofreció 1.500 dólares para que B-King cantara ocho minutos en un evento de música electrónica.

Además, aseguró que Regio Clown y Rogelio Mastracci, que era su mejor amigo, querían contratar a Marcela Reyes, pero que no pudieron y por eso fue que se decantaron por B-King, que era conocido como su expareja.

Juan Camilo Gallego también hizo énfasis en que apenas le contó a B-King de ese viaje, el cantante le pidió que fueran porque lo interpretó como una posibilidad para seguir creciendo y dándose a conocer. En consecuencia, coordinaron los tiquetes, el hospedaje y la alimentación con Regio Clown.

Y, apenas B-King llegó a la Ciudad de México junto a su equipo de trabajo, fue recogido en una camioneta roja por Regio Clown y Rogelio Mastracci. Pero, ¿quién es 'Mariano', el hombre del que se habla en uno de los últimos chats del DJ?

Esto dijo Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, acerca de 'Mariano', el hombre del que habló Regio Clown en uno de sus chats

Luego de la muerte de B-King y Regio Clown, se filtró un chat en el que el DJ manifestó que se reuniría con 'Mariano' y 'El Comandante'.

Asimismo, en esa misma conversación virtual, Regio Clown dijo que no confiaba en nadie, pero que tenía que hacer negocios y recibió el consejo de no reunirse en casas, sino que únicamente en lugares públicos.

Por lo tanto, a raíz de ese misterioso chat, Juan Camilo Gallego respondió en el pódcast 'Más Allá del Silencio' quién es 'Mariano' y si él también interactuó con esa persona.

"En el aeropuerto nos recibe Rogelio, Regio, un muchacho escolta y un señor gordito que manejó el carro. 'Mariano' era ese escolta que me presentó Regio ese día", detalló Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King.

"A él solo lo vimos en el aeropuerto ese día que nos recogió. Esa fue la única vez", agregó Juan Camilo Gallego en la entrevista.

¿Qué pasó el 16 de septiembre antes de la desaparición de B-King y Regio Clown en México?

En la conversación con 'Más Allá del Silencio', Juan Camilo Gallego explicó que el 16 de septiembre se reunió a desayunar con B-King y Regio Clown, tal y como habían hecho durante todos los días en México.

Tras esa primera comida del día, que la disfrutaron en el hotel, B-King manifestó que ya le hacía falta hacer gimnasio y Regio Clown le dijo que podían ir al que él estaba afiliado, que quedaba a seis minutos.

En consecuencia, los dos salieron a hacer ejercicio, le dijeron a Juan Camilo Gallego que se alistara para ir a una cena en horas de la noche, pero no volvieron a aparecer.