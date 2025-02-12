Reconocido cantante falleció en un hotel a sus 26 años en medio de versiones contradictorias

La muerte del rapero Poorstacy, cuyo nombre legal era Carlito Milfort, ha conmocionado a la industria musical y a sus seguidores. El artista de 26 años fue hallado con una herida de bala el sábado por la mañana dentro de una habitación de hotel en Boca Raton, Florida.

Aunque inicialmente sobrevivió y fue trasladado a un hospital local, falleció el lunes tras ser retirado del soporte vital, según reportó el medio estadounidense TMZ, quienes citaron fuentes con conocimiento directo del caso.

Aun cuando las autoridades manejan la hipótesis preliminar de un suicidio, la familia del artista ha puesto en duda esta versión. Personas cercanas al entorno del artista afirman que no creen que el disparo haya sido autoinfligido.

Circunstancias del hallazgo y dudas de la familia

De acuerdo con información conocida por TMZ, Poorstacy llevaba alrededor de diez días hospedado en el hotel, donde había ingresado junto a una mujer y un menor de edad. Se ha señalado que el niño era su hijo y la mujer su madre.

Sin embargo, no está claro si ambos se encontraban en la habitación cuando ocurrió el disparo. La policía entregó la habitación al hotel el mismo sábado para que fuera sometida a una limpieza completa.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte, el caso ha generado numerosos debates en redes sociales y entre seguidores del artista, quienes han reaccionado con conmoción ante los primeros reportes que apuntaban a un posible suicidio.

Reacciones, legado y última publicación del artista

Poorstacy era reconocido en la escena musical por su capacidad para fusionar géneros como emo rap, punk rock y punk rap, además de sus colaboraciones con figuras destacadas como Travis Barker. Entre sus logros más importantes se encuentra su participación en la banda sonora de “Bill & Ted Face the Music”, producción nominada al Grammy.

La última publicación en Instagram, realizada el 15 de agosto, se ha vuelto viral tras su muerte. En la imagen, el rapero aparecía dentro de su automóvil con el mensaje: “Causebaby I'm a Beamer boy”.

Fans e influencers han llenado la publicación con mensajes de despedida y condolencias, destacando la influencia del artista en la música estadounidense.