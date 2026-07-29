Esta fue la respuesta del Senado a la solicitud de Wadith Manzur para posesionarse, pese a estar recluido

En una carta de tres páginas, el secretario general del Senado de la República, Diego Alejandro González, respondió a la solicitud del senador electo Wadith Manzur para posesionarse de manera virtual o mediante la recepción del juramento constitucional en el lugar en el que se encuentra recluido.

En el documento indica que “la existencia de una medida privativa de la libertad y las actuaciones desplegadas por el congresista para procurar su posesión constituyen elementos susceptibles de ser examinados judicialmente como una eventual causa justificativa, sin que ello implique reconocer efectos jurídicos a una posesión a distancia ni habilitar, por vía administrativa, una modalidad distinta de la prevista en el Reglamento interno del Congreso”.

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¿Qué dice la Ley?

En su respuesta a Manzur, González explicó que la Ley con la que se implementan medios y herramientas tecnológicas para procesos legislativos del Congreso modificó “aspectos relacionados con las actas, publicaciones, proposiciones, ponencias, proyectos e informes”, pero no con los actos de posesión de congresistas.

La Ley quinta de 1992 establece que “el acto de la posesión como requisito previo para el desempeño de sus funciones” se cumplirá al tomar el juramento de rigor a los congresistas. Un acto que debe cumplirse en el ámbito institucional de la cámara alta, en este caso, que tiene su sede en la capital de la República.

Es decir, los congresistas pueden posesionarse en la ceremonia solemne del 20 de julio o, posteriormente, ante el presidente de la Cámara respectiva. Sin embargo, el senador que no haya asistido a la posesión del Congreso, tiene ocho días para tomar posesión “o incurrirá en la pérdida de investidura, a menos de que medie fuerza mayor”.

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¿Por qué está detenido el senador electo Wadith Manzur?

En medio de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de detención preventiva en marzo, contra Manzur y la también congresista electa Karen Manrique.

Según el máximo tribunal, Manzur habría "aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda" para votar a favor de los créditos solicitados por el Gobierno de Gustavo Petro en el segundo semestre de 2023, cuando formaba parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, se lee en un comunicado de la corte.