Rusia sigue tomando territorio ucraniano cerca de la frontera

El este de Ucrania se ha transformado luego de que la mayoría de sus habitantes fueran desplazados y los centros urbanos quedaran en ruinas.

septiembre 27 de 2025
07:43 a. m.
En medio de una guerra marcada por el desgaste y la destrucción, Rusia informó este sábado, 27 de septiembre, sobre la toma de tres localidades ucranianas en la zona este del país.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que sus fuerzas tomaron el control de Derilove y Maiske, en la región de Donetsk, así como de Stepove, en Dnipropetrovsk, como parte de una ofensiva que, aunque lenta, continúa ganando terreno.

Estas “conquistas” se dan en un frente oriental devastado, donde los combates cuerpo a cuerpo han dejado a su paso zonas casi deshabitadas y severamente destruidas. Según datos del propio ministerio, desde principios de este año, Rusia ha logrado ocupar alrededor del 0,8% del territorio total ucraniano, una cifra que, a la vez, da cuenta del progreso y las dificultades del avance militar.

Ucrania se concentra en atacar refinerías en Rusia para “cortar lo ingresos” de sus fuerzas militares:

Mientras tanto, la guerra continúa extendiéndose más allá del frente directo. Kiev reportó este sábado que un bombardeo ruso sobre la región de Jersón, al sur de Ucrania, dejó un saldo de una persona muerta y al menos 12 heridas. Además, las explosiones dañaron infraestructura ferroviaria en la vecina región de Odesa, lo que podría afectar el transporte de suministros y desplazamientos civiles.

En respuesta, Ucrania ha intensificado sus ataques sobre el interior de Rusia. Moscú denunció que una estación de bombeo de petróleo en Chuvasia, en el centro del país, fue blanco de un ataque con drones que obligó a suspender sus operaciones. Kiev ha justificado estas ofensivas como represalias legítimas frente a los continuos bombardeos rusos, con el objetivo de golpear las fuentes de ingreso que financian la maquinaria bélica del Kremlin.

El conflicto, que ha transformado el paisaje en el este de Ucrania, desplazando a gran parte de sus habitantes y dejando en ruinas poblados y ciudades, continúa avanzando en distintos frentes, con una intensidad que mantiene alejada la idea de dar fin a la guerra.

