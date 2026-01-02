Sacerdote colombiano fue apuñalado en el cuello en Italia: este es su estado de salud

Italia fue el escenario de un violento suceso que tuvo en medio a un sacerdote colombiano. Las autoridades informaron que el padre Rodrigo Grajales Gaviria estaba en el centro histórico de Módena, cuando fue apuñalado.

RELACIONADO Accidente en teleférico en el norte de Italia deja cuatro heridos y decenas de personas atrapadas

La situación se presentó a plena luz del día el pasado lunes 30 de diciembre. El sacerdote estaba acompañado por el párroco Graziano Gavioli. Se cree que mientras desarrollaban un evento, un hombre llegó sigilosamente y le clavó el cuchillo en el cuello al colombiano.

Sacerdote está fuera de peligro

La Arquidiócesis de Móderna – Nonatola precisó que el colombiano fue ingresado de urgencia en el hospital de Baggiovara, pero se encuentra fuera de peligro. Se unió al mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo.

RELACIONADO Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos

Agradecemos tanto al personal sanitario como a las fuerzas del orden su gran profesionalidad y rapidez de intervención.

Después del ataque, Grajales fue socorrido por los presentes. En el centro médico se sometió a una cirugía que resultó exitosa. El párroco se refirió sobre el postoperatorio: “Tras despertarse, mantuvo una larga conversación con las fuerzas del orden para proporcionarles información útil para la investigación. Su estado de ánimo es bueno: bromea y saluda a todo el mundo, agradeciendo a cada uno sus oraciones y su cariño”.

Sospechoso fue capturado

La buena noticia es que los exámenes mostraron que, aunque el ataque fue violento, la herida no fue profunda, por lo que ninguna zona delicada quedó en peligro.

Inicialmente, se creía que podría ser un intento de robo. Aunque, el propio párroco desmintió esa hipótesis: “Una verdadera agresión. Confiamos en la pericia de las investigaciones para dar con el autor de este crimen y el motivo”. Un par de días después, el jueves 1 de enero, las autoridades capturaron al principal sospechoso.