CANAL RCN
Internacional

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos

Más de 100 heridos dejó el incendio que se registró la madrugada de Año Nuevo en un bar en Suiza.

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar en Suiza que dejó 40 muertos
Foto: AFP

AFP

enero 02 de 2026
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades suizas, que trabajan para identificar a los 40 fallecidos.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado", declaró la fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud, durante una conferencia de prensa.

Mientras las autoridades llevan adelante el proceso de identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana
RELACIONADO

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

El drama de las familias de las víctimas y los heridos

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

"Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", dijo Eléonore, de 17 años.

Béatrice Pilloud indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 119 heridos, de los cuales unos 50 han sido o serán trasladados a centros especializados en grandes quemados de otros países suizos, indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón de Valais.

Incendio en exclusivo resort de Crans-Montana, Suiza, deja decenas de víctimas
RELACIONADO

Incendio en exclusivo resort de Crans-Montana, Suiza, deja decenas de víctimas

80 de los heridos en bar de Suiza están muy graves

El incendio se declaró hacia la poco después de la medianoche del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

Celebración de Año Nuevo en Ámsterdam se vio afectada por voraz incendio en una iglesia
RELACIONADO

Celebración de Año Nuevo en Ámsterdam se vio afectada por voraz incendio en una iglesia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

El Ángel de la Independencia se movió con gran fuerza tras temblor en Ciudad de México: video

Nicolás Maduro

“Toda la cocaína es colombiana”: la arremetida de Maduro contra el gobierno del presidente Petro

México

VIDEO I Fuerte temblor en México interrumpió rueda de prensa presidencial

Otras Noticias

Santander

VIDEO | Corrida de toros terminó en una salvaje batalla campal en Barbosa, Santander

Ambientalistas y sectores políticos denuncian ante Procuraduría y Fiscalía las irregularidades en la organización del evento taurino municipal.

Salario mínimo

Alza en gasolina y Acpm dispara tarifas del transporte público en varias ciudades del país

Las modificaciones tarifarias no se limitan únicamente a las principales ciudades del país.

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores