Accidente en teleférico en el norte de Italia deja cuatro heridos y decenas de personas atrapadas

Un accidente en un teleférico del noroeste de Italia dejó al menos cuatro personas heridas y provocó que cerca de un centenar de pasajeros quedaran temporalmente atrapados en la cima de una montaña, en medio de la alta afluencia turística por la temporada invernal.

Grave accidente en Italia: teleférico chocó

El hecho se registró en el teleférico de Macugnaga, que conecta la localidad del mismo nombre con el paso de Monte Moro, a unos 2.800 metros de altitud y muy cerca de la frontera con Suiza.

Según informaron los servicios de rescate alpinos, una de las cabinas habría ingresado a la estación superior a una velocidad mayor a la permitida, lo que ocasionó el impacto.

Las autoridades precisaron que tres de los 15 ocupantes de la cabina que ascendía resultaron lesionados, así como el operador de la estación inferior.

Afortunadamente, ninguno de los afectados presenta heridas de gravedad, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Los bomberos confirmaron que el incidente involucró a ambas cabinas del sistema, las cuales chocaron con las estructuras de las estaciones superior e inferior.

Como consecuencia, el teleférico quedó fuera de servicio, impidiendo el descenso de aproximadamente 100 personas que se encontraban en la parte alta de la montaña.

La evacuación se realizó mediante helicópteros y concluyó unas tres horas después del accidente, ocurrido hacia las 10:30 de la mañana, sin que se reportaran complicaciones adicionales.

Lo que se sabe sobre el accidente de teleférico en Italia

Filippo Besozzi, administrador de la empresa operadora del teleférico, explicó que las primeras evaluaciones indican que el sistema no desaceleró de forma adecuada al ingresar a la estación y terminó chocando con una barrera de seguridad.

Agregó que el remonte, renovado en 2023, no sufrió daños estructurales graves, aunque permanece bajo inspección técnica.