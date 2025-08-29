Descubrieron red de sacerdotes y docentes que abusaron a decenas de niños en un colegio francés

Un informe presentado por la diócesis del Loira Atlántico expuso un nuevo caso de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica en Francia.

La investigación reveló que durante cuatro décadas, cinco sacerdotes y un miembro del personal educativo del colegio Saint-Stanislas de Nantes sometieron a una decena de estudiantes a agresiones sexuales de diversa índole.

RELACIONADO Así funcionaba red que grababa abusos sexuales a menores y distribuía videos internacionalmente

Las víctimas, nueve hombres y una mujer, eran adolescentes que cursaban secundaria en el momento en que se cometieron los hechos.

Pero, la violencia no solo ocurrió en el interior del colegio, sino que se extendió también a otras actividades organizadas por la institución, como unas vacaciones en las que al menos uno de los estudiantes fue atacado.

Descubrieron red de sacerdotes y docentes que abusaron a decenas de niños

Según detalló Frédéric Delemazure, director diocesano de la red de colegios católicos del Loira Atlántico, los hechos ocurrieron en tres periodos distintos: entre 1958 y 1978, entre 1980 y 1981, y nuevamente entre 1991 y 1995.

Los testimonios de las víctimas y de sus familiares fueron fundamentales para que la verdad saliera a la luz décadas después. Entre los relatos se encuentran episodios de violaciones, tocamientos y agresiones que marcaron la vida de los estudiantes afectados.

De acuerdo con la información confirmada, tres de las víctimas y los cinco sacerdotes implicados han fallecido, lo que limita la posibilidad de que se adelanten procesos judiciales directos contra los responsables.

Sin embargo, los testimonios fueron entregados a las autoridades correspondientes, que tendrán la tarea de dar seguimiento al caso y establecer responsabilidades dentro de lo posible.

¿Qué dice el colegio tras la revelación de los abusos?

El colegio Saint-Stanislas no ha estado ajeno a la indignación social.

RELACIONADO Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

Desde 2021, tras la publicación del informe de la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE), que reveló la existencia de 216.000 víctimas de abusos cometidos en Francia desde 1950, los muros de la institución han sido varias veces blanco de pintadas acusatorias que señalan a “los hombres de la Iglesia” de violación y encubrimiento.

El obispo de Nantes, Monseñor Laurent Percerou, se refirió a este nuevo escándalo y pidió a otras posibles víctimas que se animen a dar su testimonio para ampliar la verdad sobre lo ocurrido.