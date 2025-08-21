CANAL RCN
Así funcionaba red que grababa abusos sexuales a menores y distribuía videos internacionalmente

Una de las implicadas en la red habría sometido a su hija y a su nieta, de 5 y 11 años, a actos de abuso sexual.

Peluche niño presunto abuso
FOTO: Freepik

agosto 21 de 2025
10:23 a. m.
La Fiscalía, en coordinación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro), descubrió una red que se dedicaba a producir y difundir material de explotación sexual infantil.

Los registros audiovisuales eran compartidos a través de plataformas de mensajería instantáneas con contactos en Colombia y en el extranjero.

¿Cómo funcionaba la red de explotación infantil?

Las investigaciones permitieron establecer que varios de estos videos fueron grabados e, incluso, transmitidos en directo desde Bucaramanga y distintos municipios de Magdalena, Córdoba y Cesar.

De acuerdo con la información recopilada, en algunos casos los agresores sometían a las víctimas para generar contenido que luego era distribuido a otros miembros de la red.

¿Cómo descubrieron a los que grababan los abusos contra los menores?

Tras meses de seguimiento, las autoridades identificaron a cinco personas señaladas como responsables de estas conductas.

Durante diligencias judiciales adelantadas en El Banco, Chiriguaná y Bucaramanga, fueron capturados Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y una mujer de nacionalidad venezolana.

Esta última es acusada de grabar y transmitir en vivo los abusos sexuales contra su propia hija y su nieta, niñas de 5 y 11 años.

Por todo esto, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) formuló cargos por pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario.

¿Qué pasó con las víctimas de explotación sexual infantil?

Las dos menores víctimas fueron puestas bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de su protección y del restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades también informaron que otra mujer, presuntamente vinculada a la red, permanece en Estados Unidos y cuenta con una notificación azul de Interpol.

Se espera que, una vez se surtan los trámites correspondientes, sea deportada para enfrentar los cargos en Colombia.

