Murió Ace Frehley, legendario guitarrista y fundador de Kiss, a los 74 años

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista, compositor y uno de los fundadores de la mítica banda Kiss, falleció este jueves en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.

El artista fue conocido mundialmente por su personaje de “The Spaceman” o “Space Ace”, que lo convirtió en un ícono de la cultura musical de los años setenta.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado

En varios medios de comunicación se confirmó la lamentable noticia, la cual surgió de un comunicado de su familia:

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz. El recuerdo de Ace vivirá para siempre”, expresaron.

El guitarrista que revolucionó el rock

Ace Frehley fue una pieza fundamental en la historia de Kiss, banda que fundó junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss en 1973.

Su habilidad con la guitarra y su estilo rebelde ayudaron a definir el sonido característico del grupo, mezclando rock duro, teatralidad y una puesta en escena inigualable.

Entre sus composiciones más recordadas están “Cold Gin”, “Shock Me”, “Parasite” y “Talk to Me”, temas que consolidaron su legado dentro del rock mundial.

A finales de septiembre, Frehley había sufrido una caída en su estudio, lo que lo llevó a cancelar varios conciertos y a permanecer bajo observación médica. Días después, su estado de salud empeoró y fue hospitalizado y conectado a soporte vital, según reportes de medios estadounidenses.

Un legado eterno en la historia del rock

Tras dejar Kiss en 1982, Ace emprendió una exitosa carrera solista con discos como Frehley’s Comet, Anomaly y Space Invader. En 1996 regresó temporalmente para la gira de reunión de la banda original.

Su influencia trascendió generaciones de varios artistas como Slash (Guns N’ Roses) y Dave Grohl (Foo Fighters) lo reconocieron como una inspiración.

Hoy, el rock pierde a uno de sus guitarristas más carismáticos, pero su legado —y su “Space Ace”— seguirá brillando en cada acorde.

Así lo confirmó la cuenta de Ace Frehley: comunicado

"Ace Frehley, nominado a los premios GRAMMY® y guitarrista del Rock & Roll al Salón de la Fama; y miembro fundador icónico de KISS, murió hoy a los 74 años. Frehley falleció pacíficamente rodeado de familia en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída en su casa", inició el comunicado.

Y agregó que "Frehley es sobrevivido por su esposa Jeanette, su hija Monique, su hermano Charles, su hermana Nancy Salvner, las sobrinas Suncere Frehley y Julie Salvner, los sobrinos Sky Frehley y Andrew Salvner, su cuñada Michelanne y su cuñado Ron Salvner".